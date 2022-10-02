ظهور جديد لعروس البحر بمنطقة أبو دباب بمرسى علم .. فيديو

التقطت عدسات الغواصين من السياح بمدينة مرسى علم واحدا من المشاهد النادرة بعد ظهور جديد "لعروس البحر " أو كائن الدوجونج أو كما يطلق عليه الصيادون " الجلد"، وهى واحدة من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض ، وهناك أماكن محددة، يظهر بها هذا الكائن، وبالتحديد شمال مرسى علم بمنطقة "مرسى ابودباب".

وحرص السياح على التقاط الصور والفديوهات مع هذا الكائن البحرى النادر، وكانت الأجواء البحرية مميزة، ولا توجد تيارات مائية مما سمح بالتقاط صور وفيديوهات مميزة .

أول من أطلق عليها اسم عروس البحر

وكان الدكتور حامد جوهر رائد علوم البحار أول من أطلق على حيوان الدوجونج مسمى عروس البحر، إلا أن هناك اسمًا متعارف علميًا له "سى كاوى"، حيث يعد ذلك الحيوان من أكثر الكائنات البحرية جذبًا للسياحة للبحر الأحمر لندرة وجوده.

تمتلك ذيلا متقلب وزعانف تشبه الدلافين

وتتميز عروس "الدوجنوج" والتى تعد أحد الكائنات البحرية لتنشيط السياحة، بجسد اسطواني المنحرف عند الطرفين بدون زعنفة ظهرية أو أطراف خلفية، وتمتلك ذيل متقلب وزعانف تشبه إلي حد كبير الدلافين، بالإضافة إلى جمجمة وأسنان فريدة من نوعها، وذو بشرة سميكة ناعمة، بعضها بني اللون والبعض الآخر رمادي غامق، خاصة مع التقدم في العمر، والذي يصل في بعض الأحيان إلي سبعون عاما، وتتميز الشفة العلوية للدوجونج بأنها على شكل حدوه حصان، وتساعدها في البحث عن الطعام لضعف بصرها.