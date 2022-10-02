عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ظهور جديد لعروس البحر بمنطقة أبو دباب بمرسى علم .. فيديو

عروس البحر
عروس البحر

التقطت عدسات الغواصين من السياح بمدينة مرسى علم واحدا من المشاهد النادرة بعد ظهور جديد "لعروس البحر " أو كائن الدوجونج أو كما يطلق عليه الصيادون " الجلد"، وهى واحدة من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض ، وهناك أماكن محددة، يظهر بها هذا الكائن، وبالتحديد شمال مرسى علم بمنطقة "مرسى ابودباب".

وحرص السياح على التقاط الصور والفديوهات مع هذا الكائن البحرى النادر، وكانت الأجواء البحرية مميزة، ولا توجد تيارات مائية مما سمح بالتقاط صور وفيديوهات مميزة .

أول من أطلق عليها اسم عروس البحر

وكان الدكتور حامد جوهر رائد علوم البحار أول من أطلق على حيوان الدوجونج مسمى عروس البحر،  إلا أن هناك اسمًا متعارف علميًا له "سى كاوى"، حيث يعد ذلك الحيوان من أكثر الكائنات البحرية جذبًا للسياحة للبحر الأحمر لندرة وجوده.

تمتلك ذيلا متقلب وزعانف تشبه الدلافين

وتتميز عروس "الدوجنوج" والتى تعد أحد الكائنات البحرية لتنشيط السياحة، بجسد اسطواني المنحرف عند الطرفين بدون زعنفة ظهرية أو أطراف خلفية، وتمتلك ذيل متقلب وزعانف تشبه إلي حد كبير الدلافين، بالإضافة إلى جمجمة وأسنان فريدة من نوعها، وذو بشرة سميكة ناعمة، بعضها بني اللون والبعض الآخر رمادي غامق، خاصة مع التقدم في العمر، والذي يصل في بعض الأحيان إلي سبعون عاما، وتتميز الشفة العلوية للدوجونج بأنها على شكل حدوه حصان، وتساعدها في البحث عن الطعام لضعف بصرها.

مرسى علم عروس البحر تنشيط السياحة مدينة مرسى علم الكائنات البحرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من 2000 لـ100 ألف جنيه.. كيف تكوّن ثروة من بيع الـ50 قرش؟

مع عودة الدراسة.. التربية والتعليم تعلن خبرا سارا لـ الطلاب|تفاصيل

اجتازا الكشف الطبي رسميًا .. الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين

الأهلي ينتظر القرارات .. فرج عامر : عقوبة غير متوقعة ضد سافيو

بعد إعارتهم.. الأهلي يرفع أسماء 4 لاعبين من القائمة المحلية.. تفاصيل

الراجل من حقه يمسك تليفون مراته .. من هو زوج ياسمين عز ؟

هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

ذهبوا للصيد فتاهوا في الصحراء.. القصة الكاملة لفقدان 3 شباب في مطروح

ترشيحاتنا

بفستان خيالي.. تفاصيل غير متوقعة لـ إطلالة سالي عبد السلام في حفل زفافها| شاهد

إيلون ماسك يستعين بـ الصيام لهذا الأمر

محامي صيدلي حلوان: الضحية لم ينتحر وابنه شهد الجريمة ويعرف القاتل

بشهادة الميلاد.. قصة والدان حاولا بيع طفلتهما الرضيعة أونلاين

بكاء والتفاف حول الكينج.. أبرز لقطات حفل زفاف سالي عبد السلام

زيادة أسعار هافال H6 بواقع 25 ألف جنيه.. اعرف قيمتها الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالآلاف.. سعر فستان عائشة بن أحمد يثير الجدل

بلاش عيش فينو في المدارس.. طبيبة تفجّر مفاجأة صادمة |تفاصيل

بالدموع .. والد سالي عبد السلام يبكي بشدة بعد عقد قرانها | صور

شاهد... أول صور لـ سالي عبد السلام مع زوجها من حفل زفافهما

فيديو

إرادة وطن.. القوات المسلحة تحتفل بمرور 49 عامًا على نصر أكتوبر

تبدأ بـ65 جنيهًا.. وزارة التموين تطرح حلاوة المولد على البطاقات| اعرف الأسعار

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

مقابل مبلغ مالي.. ضبط زوجين عرضا طفلتهما للبيع أو التبنى على فيسبوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ