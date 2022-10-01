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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو

صدى البلد

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس بعد قليل أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو ، ويرافقه وزير النقل وعدد من المسئولين. 

 

وكان قد أثنى رئيس الوزراء في اجتماع سابق على مشروعات وزارة النقل التي أحدثت طفرة كبيرة في مجال البنية التحتية واللوجستيات على مستوى الجمهورية، وهو أحد الأهداف المهمة التي تضعها الحكومة على أجندة عملها. 

و استعرض وزير النقل الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، موضحا أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد لـ 110 كيلومترات، وبلغ إجمالي معدلات التنفيذ بها 93%، حيث بلغت نسبة تنفيذ عدد كبير من القطاعات الفرعية بالطريق الدائري 100%، كما عرض الوزير الموقف التنفيذي للقطاعات الفرعية للمرحلة الثانية من المشروع، والتي بلغ معظمها معدلات تنفيذ متقدمة. 

وفي سياق متصل، تطرق الفريق مهندس كامل الوزير إلى موقف تنفيذ محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT، ومشروع إنارة الطريق الدائري، وكذا موقف منظومة النقل الذكي.

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