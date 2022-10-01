«صعود السلالم يسبب تآكل الغضاريف».. تعرف على الخطوات الصحيحة لرياضة المشي |فيديو

كشف الدكتور علاء بلبع، عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة سابقا، عن أهمية رياضة المشي، قائلا: "إن صعود السلالم ليس رياضة، ولكنه مُضر للغضاريف ويسبب «تآكلها».

وأضاف «بلبع»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم "السبت"، أن رياضة المشي من أهم الرياضات، ولكي يكون المشي صحيا ورياضيا لا ينبغي السير مسافات طويلة على الأسفلت أو البلاط.

وأوضح أن الرياضة والمشي بانتظام يساهمان في تحسين الدورة الدموية ويجعل الجسم يعمل بشكل جيد ويقوي عضلة القلب، ويحسن من الجهاز التنفسي والدوري، وينشط الكلى والمخ، ويحرك المفاصل ويقوي العضلات، مضيفا: «كل ما الواحد بيدي أجهزة الجسم الصيانة الدورية بتاعتها كل دة بيطول العمر بشكل صحي جيد».

ولفت إلي أن المشي الصحي الممتاز هو المشي على الرمال، لأنها تمتص الصدمات، بينما المشي على الأسفلت أو البلاط يؤدي إلى معامل احتكاك بالمفاصل ويكون في الركب ومفصل الفخذ والفقرات القطانية والعنقية، ويصل إلى مفصل الفك بالوجه، مضيفا: «كل كعب بينزل على الأرض بيسمّع بمعامل احتكاك على كل المفاصل».

الجري الرياضي

ونصح بعدم الجري الرياضي على الأسفلت حتى وإن كان الشخص يرتدي «جزمة كاوتش» مبطنة بشكل جيد، ومن الضروري المشي الرياضي على الرمال أو حشائش الأرض.