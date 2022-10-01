عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«صعود السلالم يسبب تآكل الغضاريف».. تعرف على الخطوات الصحيحة لرياضة المشي |فيديو

رياضة المشي
رياضة المشي

كشف الدكتور علاء بلبع، عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة سابقا، عن أهمية رياضة المشي، قائلا: "إن صعود السلالم ليس رياضة، ولكنه مُضر للغضاريف ويسبب «تآكلها».

txt

أسباب الإصابة بخشونة الركبة والرقبة.. أستاذ روماتيزم وتأهيل توضح

txt

تقنيات حديثة ومعقمة.. استشاري يوضح كيفية علاج خشونة الركبة بالطرق الآمنة

وأضاف «بلبع»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم "السبت"، أن رياضة المشي من أهم الرياضات، ولكي يكون المشي صحيا ورياضيا لا ينبغي السير مسافات طويلة على الأسفلت أو البلاط.

وأوضح أن الرياضة والمشي بانتظام يساهمان في تحسين الدورة الدموية ويجعل الجسم يعمل بشكل جيد ويقوي عضلة القلب، ويحسن من الجهاز التنفسي والدوري، وينشط الكلى والمخ، ويحرك المفاصل ويقوي العضلات، مضيفا: «كل ما الواحد بيدي أجهزة الجسم الصيانة الدورية بتاعتها كل دة بيطول العمر بشكل صحي جيد».

ولفت إلي أن المشي الصحي الممتاز هو المشي على الرمال، لأنها تمتص الصدمات، بينما المشي على الأسفلت أو البلاط يؤدي إلى معامل احتكاك بالمفاصل ويكون في الركب ومفصل الفخذ والفقرات القطانية والعنقية، ويصل إلى مفصل الفك بالوجه، مضيفا: «كل كعب بينزل على الأرض بيسمّع بمعامل احتكاك على كل المفاصل».

الجري الرياضي

ونصح بعدم الجري الرياضي على الأسفلت حتى وإن كان الشخص يرتدي «جزمة كاوتش» مبطنة بشكل جيد، ومن الضروري المشي الرياضي على الرمال أو حشائش الأرض.

الغضاريف الخطوات الصحيحة رياضة المشي الدكتور علاء بلبع العلاج الطبيعي DMC داليا أشرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

حسين الشحات أبرزهم.. فرج عامر يعلن رحيل 10 لاعبين عن الأهلي

الذهب يتراجع بقوة الحق اشترى.. هبوط الأسعار وعيار 21 يفقد 87 جنيهًا

حدث ليلاً.. الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يفقد 87 جنيهًا..أول طابور صباح في العام الدراسي الجديد

محترف في اليونان.. فرج عامر يعلن تعاقد الأهلي مع صفقة جبارة

عمرو أديب: الناس بتعمل جمعيات دلوقتي عشان تشتري السبلايز

3 صفقات جديدة.. مرتضى منصور يزف بشرى لجماهير الزمالك

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

ترشيحاتنا

القبض علي أجنبي وشريكه لتزويرهما المستندات الرسمية بالقاهرة

ذكي مثل الأطفال ويسمع ويتكلم.. ما لا تعرفه عن حياة الببغاء.. فيديو

كولر عنده قناعة.. فرج عامر: طاهر محمد طاهر وكهربا هيكونوا نجوم الدوري

ضبط أب وأم عرضا طفلتهما للبيع عبر الفيس بوك

عز العرب: إطلاق 30 برنامجا محليا لـ تمكين الشباب من العمل المناخي

الزراعة تصدر تقريرا بأهم أنشطة المعمل المركزي للنخيل خلال سبتمبر الجاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للقهوة.. جمال شعبان يكشف مفاجأة غير متوقعة عند تناولها|تفاصيل

إطلالة ساحرة لزوجة عماد متعب في باريس| شاهد

من الخيانة الى بيع عربيته واستغلاله ماديا.. تبادل اتهامات بين منة عرفة ومحمود المهدى |القصة الكاملة

في اليوم العالمي لـ القهوة.. معلومات صادمة وأضرار لن تتوقعها| تفاصيل

فيديو

مهددة بالموت.. الثروة الداجنة بمصر في مأزق| تفاصيل مهمة

من الخيانة الى بيع عربيته واستغلاله ماديا.. تبادل اتهامات بين منة عرفة ومحمود المهدى |القصة الكاملة

بعد حفلها فى قطر.. سعر صادم لإطلالة نانسى عجرم.. فيديو

فرق خبرة .. انتصار: انا وباسم سمرة سندنا نيللي كريم في ذات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ