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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاستعداد لـ cop 27..

عز العرب: إطلاق 30 برنامجا محليا لـ تمكين الشباب من العمل المناخي

كوب 27
كوب 27

قال مصطفى عز العرب، منسق وزارة الشباب لمؤتمر المناخ cop 27، إن الوزراة أطلقت عدد من الأنشطة على المستوى المحلي والتي تأتي في إطار تمكين الشباب من أجل العمل المناخي وإيصال أصوات الشباب المصري وتمكينه على المستوى الدولي.

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وأضاف "عز العرب" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أنه تم إطلاق عدد ضخم من البرامج والمتمثل في 30 برنامج محلي وتم ربط هذه البرامج عن طريق قافلة تجوب كافة أنحاء الجمهورية، حيث تم إطلاقها منذ شهرين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة في مصر.


وأشار منسق وزارة الشباب لمؤتمر المناخ cop 27، إلى أن القارة الإفريقية برغم قلة الانبعاثات الصادرة منها إلا أنها أكثر قارات العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية، موضحًا أن الدول الكبرى أثرت بتقدمها على صحة الكوكب ويجب أن تتحمل مسئولية ذلك، مؤكدًا دور شباب العالم في التأثير على هذه الدول لاتخاذ قرار ملزم للإفاء بكافة الالتزامات والتعهدات.
 

cop 27 تمكين الشباب 30 برنامج محلي الأمم المتحدة التغيرات المناخية

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