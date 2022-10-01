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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أب وأم عرضا طفلتهما للبيع عبر الفيس بوك

المتهمان
المتهمان

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة تنسيقاً وقطاع الأمن العام من رصد تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يعرض فيه صاحب الحساب طفلة للبيع أو التبنى مقابل مبلغ مالى.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم إستغلال الأحداث والإتجار بهم.

أمكن تحديد صاحب الحساب وتبين أنه والد الطفلة - مقيم بالأميرية، تم ضبطه حال قيامه بعرض الطفلة للبيع وبصحبته زوجته - مقيمة بالزيتون حاملة لطفلة حديثة الولادة، وبحوزتهما شهادة ميلاد للطفلة والمعروضة للبيع.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بعرض الطفلة للبيع تم إتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الطفلة.

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ضبط أب وأم عرضا طفلتهما للبيع عبر الفيس بوك

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