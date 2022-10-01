في العام القضائي الجديد|نقيب المحامين: أتمنى أن تظل رسالتنا مشرقة بغاية وطنية

هنأ نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، المحامين بمناسبة بدء العام القضائي الجديد 2022 / 2023.

وقال نقيب المحامين في التهنئة: «يطيب لي أن أتقدم بخالص التهاني الصادقةُ إلى الزميلات والزملاء بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، متمنيًا لهم عامًا مليئًا بالنجاح والإنجازات، ولنقابة المحامين أن توفق في القيام بمهمتها الكبرى في رعاية المحاماة والمحامين».

وأضاف: «نتمنى في هذا العام القضائي الجديد أن تظل رسالة المحاماة مشرقة، ذات غاية وطنية وإنسانية نبيلة تهدف إلى الدفاع عن حقوق الأفراد والوطن والانسانية، ومثالاً للفروسية والنبل».

ودعا النقيب العام، المحامين في هذه المناسبة إلى التمسك بقيم وتقاليد مهنة المحاماة العظيمة لتظل راية المحاماة مرفوعة، وتبقى رفيعة في نفوس المواطنين.