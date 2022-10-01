مع دخول المدارس.. مكافحة الادمان: إنخفاض نسبة التعاطي بين السائقين لـ1.1% |فيديو

أكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية مستمرة منذ أكثر من 6 سنوات، موضحا ان نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات كانت عالية جدا وسجلت عام 2016/ 2017 نسبة 12%.



وأوضح الدكتور عمرو عثمان، من خلال مداخلة هاتفية في النشرة الاخبارية بقناة dmc، أن هناك 16 ألف سائق حافلة مدرسية يخضعون لكشف تعاطي المخدرات سنوياً، حيث انخفضت نسبة التعاطي بين هؤلاء السائقين لـ 1. 1% عام 2020/2021.

مكافحة الإدمان.. تعاون بين جميع الوزارت

وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى أن هناك تعاون بين جميع الوزارت لتكثيف الحملات على الجهاز الاداري حيث تم الكشف على 600 ألف موظف بالجهاز الاداري .