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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم أجهزة تعويضية للمرضى غير القادرين ببني سويف

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف، تسليم عدد 33 جهاز تعويضي وطرف صناعى في شهر سبتمبر الماضي للمرضى غير القادرين بمدن ومراكز محافظة بني سويف، بالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة في مجال الاجهزة التعويضية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات  رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية وتحت رعاية التحالف الوطني للعمل الاهلى التنموى.

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وأكدت أمل ابوعزوز، وكيلة مديرية التضامن ببني سويف، أن تسليم الـ 33 طرف صناعى جاء ضمن مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة، حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية، ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

وأوضحت أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة "حياة كريمة" من خدمات إنسانية جليلة لأبناء محافظة بني سويف، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذى أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع بني سويف وتم تسليمهم الأجهزة التعويضية بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظات المختلفة.

وأضاف انه الدعم جاء بهدف رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وجرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي لتحديد الحالات المستحقة.                                          

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