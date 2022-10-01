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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إستعدادًا للعام الدراسي الجديد.. توزيع حقائب وأدوات مدرسية علي الأسر الأكثر أحتياجًا

صدى البلد

اختتمت جمعية الرحمة لرعاية مرضي الكبد فاعلية توزيع عدد من الحقائب المدرسية مجهزة بكافة الأدوات التعليمية التي يجتاجها الطلاب خلال عامهم الدراسي ،ومستهدفة دعم أبناء الأسر المستحقة بشكل عام وأبناء أسر مرضي الكبد بشكل خاص ، بهدف ومساعدتهم في إستكمال مشوارهم التعليمي  في كافة المراحل الدراسية، وتغطية كافة إحتياجات الطلاب المستحقين والأيتام، داعية القادرين والمتبرعين إلى توجيه تبرعاتهم للتعليم، كونه يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل الأسر المستحقة ،وكونة  أقوي سبيل للنهوض بالدولة وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد


وقالت خيرية صادق رئيس مجلس أدارة جمعية الرحمة لرعاية مرضي الكبد ان دور الجمعية في مجال التعليم لم يقتصر فقط علي توزيع الحقائب والأدوات المدرسية بل تهدف الجمعية الي تحقيق عدة أستحقاقات جديدة  منها دفع تكاليف المصروفات التعليمية لأبناء الأسر الأكثر أحتياجًا وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن هذة الأسر، والمساهمة أيضًا في تحمل تكاليف فصول التقوية كامله للطلاب المتفوقين وذلك لمساعدتهم علي أستمرار تفوقهم خلال العام الدراسي  .


وأضافت أن الجمعية أستهدفت تحقيق هذة الاستحقاقات الجديدة خلال العام الجاري 2022 لتغطية عدة جوانب للأسر الأكثر أحتياجًا والطلاب من الناحية التعليمية، وحث المتبرعين على التبرع ودعم الطلاب المستحقين وتحفيزهم  للأنتظام في الدراسة .

وتهدف الجمعية من توفير الشنطة المدرسية والأدوات التعليمية للطلاب المستحقة رفع العبء المادي عن كاهل الأسرة، وتحسين جودة العملية التعليمية للطلاب، وبث مشاعر البهجة والسعادة عليهم، موضحه أنه من حق المتبرع أن يتبرع بقيمة الشنط المدرسية ويفوض للجمعية للتبرع بها وإيصالها للمستحقين عنه، أو إتاحة الشنط المدرسية بالكميات التي يحتاجها إذا كانت لديه رغبة في استلام الشنط وتوزيعها بنفسه.

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