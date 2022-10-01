أخبار التكنولوجيا| 55٪ من تطبيقات أندرويد تسرق بيانات المستخدمين.. تويتر تعلن ميزة عن طال انتظارها لتعديل التغريدات

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

طرحت شركة تويتر Twitter، ميزتها المنتظرة التي يطالب بها مستخدمو منصة التدوين المصغر لسنوات طويلة، والمعروفة باسم "تعديل التغريدات".

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون بشركة Incogni، أن تطبيقات الهواتف الذكية المتوفرة على متجر Google Play، تقوم بجمع ومشاركة بيانات المستخدمين على أندرويد.

أطلقت إنفينيكس Infinix، هاتفها الذكي من الجيل الأول بتقنية ThunderCharge، وهو يعد أول هاتف في العالم يأتي مزودا بشحن خارق بقدرة 180 وات، من خلال متجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، كاشفة أن هاتف Infinix Zero Ultra الجديد، سيأتي كمنافس لهاتف موتورولا Edge 30 Ultra بكاميرا تبلغ دقتها 200 ميجابكسل.

أفادت بعض التقارير التقنية، بأن العديد من الهواتف الذكية سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، حيث تستعد العلامات التجارية الكبرى مثل شركة جوجل وشاومي وموتورولا وإنفينيكس، لإطلاق أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية.

تحويل النص إلى فيديو.. ميتا تطرح أداة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة ميتا Meta، الشركة الأم لـ فيسبوك Facebook، عن اختبار أداة جديدة قائمة على التعلم الآلي، يمكنها أن تنشئ مقاطع فيديو قصيرة بناء على وصف نصي.