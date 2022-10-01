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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| 55٪ من تطبيقات أندرويد تسرق بيانات المستخدمين.. تويتر تعلن ميزة عن طال انتظارها لتعديل التغريدات

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

أخيرا.. تويتر تطرح الميزة الأهم والأكثر طلبا

طرحت شركة تويتر Twitter، ميزتها المنتظرة التي يطالب بها مستخدمو منصة التدوين المصغر لسنوات طويلة، والمعروفة باسم "تعديل التغريدات".

 

دراسة صادمة.. 55٪ من تطبيقات أندرويد تسرق بياناتك

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون بشركة Incogni، أن تطبيقات الهواتف الذكية المتوفرة على متجر Google Play، تقوم بجمع ومشاركة بيانات المستخدمين على أندرويد.

 

سعر ومواصفات Infinix Zero Ultra.. أول هاتف بالعالم يدعم الشحن 180 وات

أطلقت إنفينيكس Infinix، هاتفها الذكي من الجيل الأول بتقنية ThunderCharge، وهو يعد أول هاتف في العالم يأتي مزودا بشحن خارق بقدرة 180 وات، من خلال متجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، كاشفة أن هاتف Infinix Zero Ultra الجديد، سيأتي كمنافس لهاتف موتورولا Edge 30 Ultra بكاميرا تبلغ دقتها 200 ميجابكسل.

 

4 موبايلات جديدة في أسبوع.. هذه الهواتف قادمة خلال أكتوبر

أفادت بعض التقارير التقنية، بأن العديد من الهواتف الذكية سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، حيث تستعد العلامات التجارية الكبرى مثل شركة جوجل وشاومي وموتورولا وإنفينيكس، لإطلاق أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية.

 

تحويل النص إلى فيديو.. ميتا تطرح أداة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة ميتا Meta، الشركة الأم لـ فيسبوك Facebook، عن اختبار أداة جديدة قائمة على التعلم الآلي، يمكنها أن تنشئ مقاطع فيديو قصيرة بناء على وصف نصي.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا فيسبوك الهواتف الذكية شاومي التكنولوجيا

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