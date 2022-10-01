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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النمسا ترحل 19 مهاجرا غير شرعيا إلى الهند

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية اليوم /السبت/ أنها قامت بتسليم 19 مهاجرا غير شرعي من الهند الى السلطات في نيودلهي .

وذكرت وزارة الداخلية - في بيان اليوم - أن عملية التسليم تمت بالتنسيق مع الوكالة الأوروبية لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي "فرونتكس"، وفي إطار برنامج إعادة مرفوضي اللجوء إلى أوطانهم.

وأوضح البيان أنه حتى أغسطس الماضي تلقت البلاد 7630 طلب لجوء من المواطنين الهنود، وقد حاول الكثيرون الهرب بعد إبلاغهم بقرار اللجوء السلبي، مشيرا إلى الارتفاع المستمر في تدفق الهجرة غير الشرعية من الهند .
وأشار البيان إلى تعاون السلطات الهندية - بشكل جيد للغاية - مع النمسا منذ سنوات فيما يتعلق بشهادات السفر إلى الوطن والعودة وإعادة القبول لافتا الى وجود برامج توعية لفضح أكاذيب المهربين بشأن الهجرة الى أوروبا .
وذكر البيان أن الاشخاص المرحلين تم فحص ملف كل منهم بشكل فردي وشامل وفق الإجراءات الدستورية وانتهت إجراءات اللجوء في النهاية بشكل سلبي موضحا أنه بمجرد إصدار قرار العودة النهائي يجب على الأجانب الذين ليس لديهم حق الإقامة في النمسا مغادرة الأراضي الفيدرالية خلال الفترة المحددة مع تقديم بعض الدعم المالي لهم .
يشار الى أنه في المجموع تم بالفعل تنفيذ أكثر من سبعة الاف عملية ترحيل من النمسا هذا العام.

 

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