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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علاء عابد يفوز في انتخابات البرلمان العربي

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

فاز النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب  المصرى، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بعضوية البرلمان العربي.

وقد أجريت صباح اليوم، السبت، جلسة إجراءات انتخاب هيئة مكتب البرلمان العربي، بمقر جامعة الدول العربية.

وشارك فيها نواب 22 دولة عربية ومنها: مصر، والسعودية، والبحرين، والإمارات، واليمن، والكويت، والعراق، وسوريا، وفلسطين، والأردن وجيبوتى، والسودان، وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، والصومال، ومورتيانيا، وجزر القمر،القمر،  وسلطنة عمان.

وللبرلمان العربي أربع نواب نواب، ويكون ترتيب نواب الرئيس حسب الأصوات التى حصلوا عليها، وذلك طبقا للائحة الداخلية للبرلمان العربي.

يشار إلى أنه البرلمان العربي أنشئ بمقتضى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم (292) الصادر عن الدورة العادية السابعة عشر المنعقدة بمدينة الجزائر، بالجمهورية الجزائرية، وذلك بتاريخ 23 مارس 2005. 

وفي هذه القمة أدخلت عدة تعديلات على ميثاق جامعة الدول العربية، جاء في صدارتها استحداث المادة التاسعة عشر التي أضيفت للميثاق بموجب قرار هذه القمة رقم (290)، ونصها: "ينشأ في إطار الجامعة العربية برلمان عربي، ويحدد نظامه الأساسي، تشكيله ومهامه واختصاصاته".

علاء عابد النائب علاء عابد البرلمان العربي مجلس النواب جامعة الدول العربية

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