الدفاع الأمريكية: الطائرات الإيرانية المسيرة المستخدمة في روسيا تعاني من إخفاقات عديدة

أفادت وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، ساشا بيكر، بأن الطائرات بدون طيار التي زودتها إيران لروسيا عانت من إخفاقات عديدة في ساحة المعركة في أوكرانيا.

وقالت بيكر - في إحاطة إعلامية نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم /السبت/ - "رأينا بالفعل بعض الأدلة على أن الطائرات بدون طيار الإيرانية قد تعرضت بالفعل لإخفاقات عديدة في ساحة المعركة في أوكرانيا".

وأضافت أن الطائرات الإيرانية المسيرة لم ترق إلى مستوى توقعات الروس وأنها لا تعد قفزة تكنولوجية إلى الأمام.

وأعلنت الولايات المتحدة - في أواخر أغسطس - أن روسيا تمتلك طائرات إيرانية بدون طيار قادرة على حمل الأسلحة.