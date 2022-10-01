الدكتور صلاح زيدان: 40 % من تأخر الإنجاب بسبب الزوجة| فيديو

قال الدكتور صلاح زيدان ، أستاذ ورئيس قسم جراحة الكلى والمسالك البولية ، إنه في حالة وجود تأخر في الإنجاب ، لابد من اجراء الكشف على الزوج أولا ، نظرا لأن التحاليل الخاصة بالزوج سهلة ، وبسيطة على عكس المرأه .

وتابع الدكتور صلاح زيدان ، خلال لقائه لـ برنامج " أنا والطبيب " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ومن تقديم الإعلامية " ماري نعيم " ، أن الزوجة مسؤولة عن 40% من تأخر الإنجاب ، وكذلك الرجل مسؤول عن 40 % ، وباقي النسبة تكون أسبابا مشتركة .

وأردف " زيدان " ، أن تأخر الإنجاب أسبابها متعددة ، ومن بينها مشكلة في الغدة النخامية ، ودوالي الخصية ، أو مشكلات في السائل المنوي .