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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدكتور صلاح زيدان: 40 % من تأخر الإنجاب بسبب الزوجة| فيديو

الدكتور صلاح زيدان
الدكتور صلاح زيدان

قال الدكتور صلاح زيدان ، أستاذ ورئيس قسم جراحة الكلى والمسالك البولية ، إنه في حالة وجود تأخر في الإنجاب ، لابد من اجراء الكشف على الزوج أولا ، نظرا لأن التحاليل الخاصة بالزوج سهلة ، وبسيطة على عكس المرأه .

وتابع الدكتور صلاح زيدان ، خلال لقائه لـ برنامج " أنا والطبيب " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ومن تقديم الإعلامية " ماري نعيم "  ، أن الزوجة مسؤولة عن 40% من تأخر الإنجاب ، وكذلك الرجل مسؤول عن 40 % ، وباقي النسبة تكون أسبابا مشتركة .

وأردف " زيدان " ، أن تأخر الإنجاب أسبابها متعددة ، ومن بينها مشكلة في الغدة النخامية ، ودوالي الخصية ، أو مشكلات في السائل المنوي . 

الدكتور صلاح زيدان برنامج أنا والطبيب الانجاب تأخر الإنجاب توك شو

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