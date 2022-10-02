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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أدار شركة سياحة بدون ترخيص.. شخص يواجه غرامة 500 ألف جنيه والحبس

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مخالفات إدارة المنشآت بدون ترخيص.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (صاحب إحدى شركات السياحة- مقيم بمحافظة سوهاج) بإدارته الشركة "بدون ترخيص" – كائنة بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور ، وبالتفتيش عُثر بداخل الشركة (مجموعة من إيصالات معاملات نقدية مع العملاء- عدد ٤ تذاكر طيران- كروت دعاية بإسم الشركة) .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة إدارة شركة سياحية دون ترخيص

ووفقا لقانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد، والذي نص على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها فيها .

يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف .

وزارة الداخلية شركة سياحية إدارة شركة سياحية دون ترخيص عقوبة إدارة شركة سياحية دون ترخيص قانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد

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