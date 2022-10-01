الشركة المصرية : تسليم الوحدات مفروشة في مشروعات مرسى علم

أكد طارق إسماعيل مدير المبيعات والتسويق بالشركة المصرية لـ العقارات، أن الشركة المصرية صادقة مع العملاء في مواعيد التسليم والحجوزات.

وقال طارق إسماعيل في حواره مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج " بنت البلد " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك زيادة في الأسعار حاليا بالعقارات بسبب الظروف العالمية".

وتابع طارق إسماعيل:" أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بشكل كبير، ونحن نقوم بتسليم الوحدات للعملاء مفروشة بالكامل ".

وأكمل طارق إسماعيل:" الشركة المصرية متواجدة منذ 2005، وتعتبر أكبر وأهم شركة في مرسى علم ولدينا 10 مشاريع سكنية في مرسى علم وسلمنا منهم مشروعين ".

ولفت طارق إسماعيل:" أنشأنا أكبر مول تجاري في مرسى علم"، مضيفا:" نقوم ببيع وحدات فندقية للعملاء مفروشة بالكامل ".