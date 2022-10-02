تخفيض قيمة الأقساط الشهرية للوحدات السكنية.. النقض توضح

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون تخفيض قيمة الأقساط الشهرية للوحدات السكنية.

جاء في حيثيات الحكم أن إذا كان البيِّن من مطالعة عقد تملك الوحدة السـكنية محل التداعي والمقدم بالأوراق أنه قد نص في البند التمهيدي منه على قيام الطرف الأول ( الطاعن الأول بصفته ) بالاقتراض من بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء تلك الوحدة.

وأن الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب هذا القرض تُحتَسَب ضـمن تكاليف إقامة تلك الوحدة فإن الحكم المطعون فيه إذا خالف ما اتفقت عليه إرادة طرفي التداعي ولم يحتسب فوائد ذلك القرض ضـمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية محل التداعي وقضـى بتخفيض الأقساط الشهرية المستحقة على المطعون ضده علي هذا الأساس فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .