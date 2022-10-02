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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: إجماع على انتخاب محمد سليمان رئيسا للجنة الإقتصادية بالبرلمان بديلا لأحمد سمير

النائب محمد سليمان
النائب محمد سليمان ، وكيل اللجنة الإقتصادية بالبرلمان

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه يتوقع بنسبة كبيرة أن يتم الإستقرار على تشكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان برئيسها والوكيلين وأمين السر ، مشيرا إلى أنه مستمر فى عضوية لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه بالنسبة لتشكيل اللجنة الإقتصادية بالبرلمان فإنه يتوقع أن يكون هناك إجماع على أن يكون محمد سليمان رئيسا للجنة الإقتصادية بالبرلمان بدلا من النائب السابق أحمد سمير والذى شغل منصب وزير الصناعة والتجارة فى التعديلات الوزارية الأخيرة.

وكان قد طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بتسجيل رغباتهم في الانضمام لعضوية اللجان النوعية الـ25 تمهيدا، لإجراء انتخابات هيئات المكاتب "الرئيس - الوكيلين - أمين السر" اليوم الأحد. 

ورفع رئيس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني أمس السبت، على أن يعود المجلس للانعقاد اليوم الأحد، لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية "الرئيس - الوكيلين - أمين السر".

ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية إجراءات انتخابات اللجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.

وتنص المادة 40 على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضوا بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

فيما تنص المادة 41 على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

وتنص المادة 42 على: تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة محمد سليمان

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