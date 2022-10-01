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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب المجفف|النتيجة تذهلك

الحليب المجفف
الحليب المجفف

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الحليب المجفف.

 

فوائد الحليب المجفف ما يلي :-

-الفيتامينات: يحتوي الحليب المجفف على عدة فيتامينات مثل فيتامين هـ وفيتامين ك وفيتامين أ وفيتامين د، حيث إنّ فيتامين هـ مضاد قوي للأكسدة فهو يحمي الخلايا والأغشية الدهنية من التلف، كما أنه يعزز مناعة الجسم، بينما يساعد فيتامين أ على تجدد الخلايا التالفة، وتحسين مستوى الرؤية، بالإضافة إلى أنه مفيد في الحفاظ على صحة الجهاز التناسليّ وجهاز المناعة، في حين أنّ فيتامين ك يحسن تدفق الدم في الجسم ويمنع تخثّره وبالتالي يحمي الجسم من الإصابة بالجلطات، بينما يقوم فيتامين د بامتصاص الكالسيوم والفسفورالضروريين للعظام وللمفاصل.


 

-  الأحماض الأمينية: يحتوي على عدة أنواعٍ من هذه الأحماض التي تعزز وظائف أجهزة الجسم بشكلٍ متكامل مثل: الأيسوليسين،وليسين، وثريونين، والتربوفان.

- الكربوهيدرات: يحتوي الحليب المجفف على اللاكتوز والجلوكوز اللذين يساعدان الأطفال على تجاوز اضطرابات الهضم وتعزيز حمض اللاكتيك، كما أن اللاكتوز مفيد للمصابين بمرض السكري لأنه يهضم ببطء ويساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم.


 

-   الفسفور والسيلينيوم: يحتوي الحليب المجفف على هذين العنصرين الضروريين لعملية التمثيل الغذائي وتحسين عمل الإنزيمات، حيث إن السيلينيوم يحسن عمل الغدة الدرقية، بينما يساعد الفسفور على تحسين أغشية الخلايا.


 

-  مفيد للأطفال: إذ إنّه يحتوي على العناصر والمواد الغذائية الضرورية لنمو الأطفال، فهو يحتوي على المعادن والحديد والفيتامينات التي تحمي الطفل من فقر الدم، وتحميه من هشاشة العظام، ورغم كل هذه الفوائد إلا أن الحليب المجفف لا يحوي على قدرٍ كافٍ من الأجسام المضادة التي تقوي مناعة الطفل.

حليب هشاشة العظام مناعه الجسم لمفاصل بمرض السكري تناول الحليب

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