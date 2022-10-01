محمد الباز: كل قضاة قضايا الإخوان تلقوا تهديدات بالقتل ..فيديو

علق الإعلامي محمد الباز، على لقاء الرئيس السيسي مع أعضاء الهيئات القضائية، قائلا: "أما يكون القضاء بخير البلد كلها بتبقى بخير".

وأضاف الإعلامي محمد الباز، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "القضاء ليس مجرد جهاز أو مؤسسة من مؤسسات الدولة تقوم بالفصل بين المتقاضين"، لافتا: "أهم القضاء العظمي أنها المؤسسة الأهم التي ترسخ مبدأ المواطنة".



وأشار: "لدينا في مصر قضاء وطني وشريف وجرئ وشجاع ولم يخضع لأي تهديد سواء كان تهديدا معنويا أو ماديا ومضى في النظر في القضايا الخاصة بالجماعة الإرهابية حتى النهاية".

قيادات جماعة الإخوان



وأوضح الإعلامي محمد الباز،: "كل القضاة الذين كانوا ينظرون القضايا الخاصة بجماعة الإخوان أو قيادات جماعة الإخوان بعد 30 يونيو تلقوا تهديدات بالقتل، وكانوا مترصدين لهم وقاموا بالتحريض عليهم طوال الوقت"، مؤكدا: "لم يهتز قاض واحد أو يتراجع عن واجبه".