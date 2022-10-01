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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة الزراعة والمدن الذكية ورشة عمل بالسفارة الفرنسية

صدى البلد

أعدت السفارة الفرنسية في القاهرة تقريرًا حول ورشة العمل التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعنوان «استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة زراعة متكيفة ومدن مستدامة وذكية»، لطرح رؤية هذه الشركات في إيجاد الحلول الخضراء بقطاعي الزراعة والمدن الذكية، والإدارة السليمة للموارد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 

ورشة عمل حول الحلول التكنولوجية لقطاعي الزراعة والمدن الذكية

 تنظم السفارة الفرنسية بالقاهرة بالتعاون مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعاون الدولي، ورشة عمل بمشاركة الشركات الناشئة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، يومي 4 و5 أكتوبر الحالي، بعنوان «استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة زراعة متكيفة ومدن مستدامة وذكية» استعداداً لمؤتمر قمة المناخ (COP-27) في شرم الشيخ.

 

تأتي ورشة العمل لطرح رؤية هذه الشركات في إيجاد الحلول الخضراء بقطاعي الزراعة والمدن الذكية، والإدارة السليمة للموارد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بمساعدة التكنولوجيا الرقمية.

تعقد ورشة العمل في إطار مبادرة المحور الرقمي للتنمية، ويشارك فيها عدد من الشركات العامة والخاصة المصرية والفرنسية والأوروبية، مما سيوفر لهذه الشركات الناشئة الفرصة لتعزيز مهاراتها وحلولها للشركاء والعملاء والمستثمرين.

تهدف فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل، إلى وضع خارطة طريق، وإجراء حوار بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف وضع رؤية مشتركة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي.

أما فعاليات اليوم الثاني فتهدف إلى الوصول إلى حلول مبتكرة، من خلال المنافسة المفتوحة للابتكار، حيث ستقوم الشركات الناشئة المشاركة بالعمل مع الشركات الكبرى الشريكة، للبحث عن حلول ومنتجات وخدمات تلبي التحديات التي سيتم تحديدها، من أجل تحقيق تقدم مشترك، وتبادل الخبرات، وإطلاق اشكال متعددة من التعاون فيما بينها.

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