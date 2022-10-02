حبس عصابة النصب على راغبى تغيير العملات الأجنبية بالسوق السوداء

قررت جهات التحقيق، حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في النصب على راغبي تغيير العملات الأجنبية خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المالى ، وبحوزتهم عملات أجنبية ومحلية مقلدة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك، وإرسال العملات المضبوطة لوحدة التزييف بمصلحة الطب لشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي من ٣ أشخاص تخصص في النصب على راغبي تغيير العملات الأجنبية خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المالى ، وبحوزتهم عملات أجنبية ومحلية مقلدة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاءت عملية الضبط إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير وتقليد العملات الورقية وملاحقة وضبط القائمين عليها لما لها من تأثير سلبى على الاقتصاد القومى للبلاد.

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط مالك شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية" ، و نجله أثناء إستقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم الأهرام ، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على مبالغ مالية 15800 دولار فئة 100 دولار "مقلدة" ، و 100 ألف جنيه فئة 200 جنيه "مقلدة" ، وكذا عملات أجنبية ومحلية "صحيحة" ، وبمواجهتهما إعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على راغبى تغيير العملات الأجنبية خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المالى.

وأضاف المتهمان بتحصلهما على العملات المقلدة من عامل - له معلومات جنائية مقيم بالعمرانية، وبضبطه عُثر داخل مسكنه على جهاز حاسب آلى بمشتملاته يحتوى على نماذج لعملات محلية فئة " 5 , 10 , 20 , 100 , 200 " ، وأجنبية فئة 100 دولار تستخدم لطباعة العملات المقلدة ونماذج وثائق زواج ، و طباعة ألوان والأدوت المستخدمة فى الطباعة ، وكذا 89 ألف دولار فئة 100 دولار "مقلدة" ،و 194 ألف جنيه فئة 200 جنيه "مقلدة".