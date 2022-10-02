حبس أجنبي وشريكه لتزويرهما المستندات الرسمية بالقاهرة

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس أجنبي وأخر، و4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتزوير المستندات والمحررات الرسمية.

كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك، وإرسال المضبوطات لوحدة التزييف بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبطهما لقيامهما بتزوير المستندات والمحررات الرسمية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المستندات والمحررات وتقليد الأختام.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمزاولة نشاطاً غير مشروع تخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية .

أمكن ضبطه وعثر بداخل مسكنه على عدد من أختام شعار الجمهورية منسوب صدورهم لجهات مختلفة – عدد 2 خاتم لتسجيل عقود الأراضى - أكلاشيهات تقرأ بصمتهم لجهات مختلفة – 2 وثيقة عقد زواج خالية البيانات – 2 إستمارة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية - ٣ إيصالات توريد نقدية - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - طابعة ألوان حديثة مزودة بإسكانر - مقص تقطيع كارنيهات - سخان لتغليف الكارنيهات – 4 زجاجات حبر ألوان تستخدم فى الطباعة.

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى إصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية ، وأقر بتحصله على الأختام والأكلاشيهات المضبوطة حوزته من أحد الأشخاص ، مقيم بدار السلام أمكن ضبطه ، وبحوزته جهاز كمبيوتر "لاب توب" يحوى تصميمات خاصة بالأختام التى تم إصدارها للمتهم وكذا المادة الخام التى يتم تشكليها إلى شكل الخاتم المراد تصنيعه.

وبمواجهته إعترف باصطناع المضبوطات مقابل مبالغ مالية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.