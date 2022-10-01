4 نواب للرئيس .. البرلمان العربي ينتخب أعضاءه في جلسة إجرائية

انتخب اليوم البرلمان العربي أربعة نواب لرئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي خلال انتخابات إجرائية جرت بمقر جامعة الدول العربية بالقاعة الكبري بحضور واسع لأعضاء وممثلي الدول العربية .

والأربعة نواب لرئيس البرلمان العربي، هزاع القحطاني من المملكة العربية السعودية، شعلان الكريم من الجمهورية العراقية، علاء عابد من جمهورية مصر العربية، خليل عطية من المملكة الأردنية الهاشمية.

وشهدت جامعة الدول العربية اليوم جلسة إجرائية شهدت انتخاب رئيس للبرلمان العربي ليمثل عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيسا لولاية ثانية، كما تم انتخاب نواب الرئيس ورؤساء اللجان الأربعة للبرلمان العربي.