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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الدنيا مستورة.. والدة صيدلي حلوان: ابني رفض يقولي أسباب طلاق زوجته عشان ابنه

صيدلي حلوان
صيدلي حلوان

أكدت آمال العيسوي، والدة الدكتور ولاء صيدلي حلوان، أن ابنتها الدكتورة أسماء، هي من أبلغتها باستغاثة ابنها ولاء، قبل وفاته، قائلة: "الدنيا مستورة معانا، ولكن ولاء ابنى سندي، وهو ولدي الأكبر على 3 بنات، وكان بيحل كل مشاكلنا".

وأضافت والدة صيدلي حلوان، في أول حوار تلفزيوني لها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن ابنها ولاء طلق زوجته الأولى منذ ديسمبر 2021، ولم يكن يريد ردها لعصمته، قائلة: "مراته كانت عايزة تكمل الزواج، وأمها كانت بتدخل في كل حاجة".

وتابعت: "أنا ضغطت على ابني ولاء عشان يرجعها، وقالي يا أمي، في حاجات جوايا أنا مش عايز أقولها عشان ابني، وكان رافض يرد طليقته الأولى، وقالي: أنا مش مسامحك على قرار إعادة زوجتي"، مؤكدة ندمها على ضغطها على ابنها لإعادة زوجته لعصمته.

 

زوج شقيقة صيدلي حلوان: استغاث بنا وعرفنا خبر وفاته واحنا رايحين له

فيما قال الدكتور أحمد قمر زوج شقيقة الصيدلي ولاء زايد، ابن مدينة الشهداء في محافظة المنوفية، إن ولاء استغاث بهم عبر رسائل الواتس اب، وقاموا بالاتصال بالنجدة عدة مرات، وخلال ذهابهم له من المنوفية إلى القاهرة؛ تلقوا خبر وفاته في بنها.

وأضاف، في تصريحات خاصة، أن ولاء عاد من السعودية من أجل أن يتمم زواجه بالزوجة الثانية، لأنه عانى كثيرا مع زوجته الأولى علي مدار 10 سنوات، وطلقها مرتين، وكان رافضا الرجوع لها، ولكنها ألحت إليه للعودة إليها، موضحا أنه أخبرها أنه سيتزوج مرة ثانية لأنه يريد الاستقرار وزوجه تعيش معه في دولة السعودية.

وأشار إلي أن زوجته الأولي وافقت، وكانت ترفض الانفصال عنه، قائلا " ولاء كان بالنسبة ليها محفظة نقود وatm بتستغله عشان فلوسه، وكانت بتصرف من 40 لـ 50 ألف جنيه شهريا:، موضحا أنها ألحت علي ولاء زوجها بعدم الانفصال، وموافقتها على زواجه من أخرى.

وتابع أن والدها كان رافضا زواج ولاء واتصل به وهدده، قائلا له " احنا مش راضيين بنتي يكون ليها ضرة"، موضحا أنهم أحضروا بلطجية له في الشقة، وألقوه من الطابق الخامس.

وأوضح زوج شقيقة صيدلي حلوان، أن ولاء أحضر ألعابا كثيرة لنجله منها، وكان معه في زيارته الأخيرة نحو 7 آلاف دولار من أجل التحضير لزواجه، وسداد مصروفات المدرسة لنجله يونس، حيث أنه كان في مدرسة دولية، تتخطي مصروفاتها السنوية الـ 50 ألف جنيه.

وأكمل حديثه، أنه في يوم الحادث، استغاث ولاء من أسرة زوجته الأولى، بأنهم أحضروا له بلطجية وأجبروه على طلاق زوجته الثانية بالإكراه، عبر التليفون، وجعلوه يوقع على عدد من الأوراق، التي لا يعلمون حتي الآن ما هي .

واضاف أن ولاء سقط من الطابق الخامس بملابس خروج رغم أن البواب أكد أنه كان يرتدي ملابس المنزل، وسقط وجميع متعلقاته معه سليمة، كالساعة والهاتف المحمول، وأمواله ومحفظته.

وأشار زوج شقيقة ولاء زايد، إلى أنه كان يرافقه في كل خطواته، وأنه جلس في شقته بالقاهرة مع زوجته الأولي 3 أيام، وخرجا سويا ودفعا مصروفات مدرسة نجله، وكانت تجلس معه، وتعقد النية لقتله والتخلص منه هي ووالدها.

وأوضح أنهم لن يتنازلوا عن حق ولاء، وسيتابعون القضية حيث أنه أُلقي من الطابق الخامس، ولم ينتحر كما ادعوا، مضيفا أنهم يثقون في العدالة والقصاص سيكون قريبا .


 

آمال العيسوي صيدلي حلوان حديث القاهرة طليقته الأولى مطلق زوجته

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