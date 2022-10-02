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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء الدراسة اليوم في القاهرة والجيزة والمحافظات المعتمدة لإجازة السبت

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تبدأ الدراسة اليوم الأحد في مدارس المحافظات التي كانت إجازة أمس السبت، وهي محافظات: “القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، الوادي الجديد، جنوب سيناء، مرسى مطروح”.

ومن جهته، أصدر محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعليمات لجميع مدارس المحافظة ، شدد خلالها على ضرورة تنظيم العمل ، وتطبيق الاشراف في جميع الأوقات ومتابعة دخول الطلاب المدرسة وأثناء الفسحة وحتى انصرافهم بأمان.

كما اكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على ضرورة غلق أبواب المدارس ، ومعرفة هوية الزائرين ، وتنظيم مواعيد لمقابلة أولياء الأمور، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية ، وتعقيم الحجرات الدراسية وتجهيز حجرة العزل  ، والتنسيق مع الأحياء والجهات المعنية لرفع أي إشغالات في محيط المدارس.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انتهائها من تنظيم المجموعة الأولى من  تدريبات التوكاتسو لمديري التعليم العام، بالتعاون بين وحدة مشروع المدارس المصرية اليابانية والإدارة المركزية للتعليم الأساسي وجامعة الإسكندرية.

استهدفت التدريبات التوعوية بأنشطة التوكاتسو المدرجة بمناهج التعليم المصري الجديد 2.0 للمعلمين بالمدارس الحكومية علي مستوي الجمهورية واستهدفت 30 ألف معلم وقيادة ومديري مدارس علي مدار ثلاث أشهر، وسيتم استكمال التدريبات للفئات المستهدفة وفق بروتوكول التعاون بين الجهات المشاركة.

يذكر أن هذا المشروع جاء بناء علي اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتنمية شخصية الطلاب ورفع كفاءة العاملين بالمدارس الابتدائية لتنفيذ أنشطة التوكاتسو.

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