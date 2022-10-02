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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أفضل سعر لليورو مقابل الجنيه اليوم الأحد 2-10-2022

اليورو
اليورو

ينشر موقع "صدى البلد " سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022، وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

سعر اليورو اليوم فى البنك المركزي
 

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم  الاحد فى البنك المركزى المصرى 18.94 جنيه للشراء 19.06 جنيه للبيع.

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أفضل سعر لشراء اليورو اليوم 30-9-2022

أفضل سعر لشراء اليورو


ويقدم بنك البنك الأهلي المصري اليوم افضل سعر لشراء  اليورو بقيمة 18.99جنيه للشراء.

أسعار اليورو اليوم 
 

بلغ سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم  الاحد نحو 18.85 جنيه للشراء و 19.09 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى البنك المصرى لتنمية الصادرات اليوم  الاحد نحو 18.09 جنيه للشراء و 19.09 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بنوك (العقاري المصري العربي، المصرف المتحد) اليوم  الاحد نحو 18.82 جنيه للشراء و 19.09 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك التجاري الدولي CIB اليوم الاحد نحو 18.82 جنيه للشراء و 19.10 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك الأهلي المتحد اليوم  الاحد نحو 18.82جنيه للشراء و 19.12جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (كريدي اجريكول،قطر الوطني) نحو 18.81جنيه للشراء و 19.09جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران للتنمية اليوم  الاحد نحو 18.81جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فى بنك مصر نحو 18.80جنيه للشراء و 19.12جنيه للبيع.


بلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (العربي الأفريقي الدولي،الإسكندرية) نحو 18.80جنيه للشراء و 19.09جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فى بنك فيصل الاسلامي نحو 18.80جنيه للشراء و 19.10جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فى بنك البركة نحو 18.79جنيه للشراء و 19.05جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فى بنوك (بلوم، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني،الكويت الوطني،أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية،المشرق)حو 18.78جنيه للشراء و 19.09جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فى بنوك( HSBC،قناة السويس)نحو 18.78 جنيه للشراء و 19.12 جنيه للبيع.

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