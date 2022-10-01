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تحقيقات

نورهان موسى: الحرب السيبرانية أشد ضراوة من التقليدية وخسائرها بالمليارات |صور

الدكتورة نورهان موسى
الدكتورة نورهان موسى

مع ظهور الثورة المعلوماتية في العالم ظهر ما يسمى بالعالم السيبراني، الحرب السيبرانية، والقوة السيبرانية، التي كان لها كبير الأثر في العالم، حيث أن هناك علاقة طردية بين التطور التكنولوجي وزيادة الحروب والهجمات الإلكترونية وبالتالي أصبح أمن الدول مهددا.

الدكتورة نورهان موسى

الحرب السيبرانية تهدد أمن الدولة

كما انتقل الصراع بين الدول من المجال الحيوي الأرضي إلى المجال الفضائي الإلكتروني، كما أن مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي يؤثرون بشكل كبير على الأمن القومي، حيث هناك استخدامات تخدم مصالح المُستخدمين وتضر بمصالح آخرين، و كان "وليام جبسيون" أول من استخدم مصطلح الفضاء الإلكتروني وذلك عام 1984.

ونظرا للاهتمام الدولي الكبير بشأن أمن المعلومات، في ظل ما تشهده بعض دول المنطقة من اختراقات أمنية للبنية التحتية والشبكات والمعلومات نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة، فقد أولت الدولة المصرية اهتماما بالغا بهذا المجال، واتخذت العديد من الإجراءات لتنظيم الفضاء الإلكتروني.

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وأطلق المجلس الأعلى للأمن السيبراني، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2017-2021، وهي تهدف إلى تأمين البني التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الأمن القومي وتنمية المجتمع المصري.

إذن ما هو الأمن السيبراني؟، وما هي الحرب السيبرانية؟، وهل الفضاء السيبراني هو ميدان الحروب الجديد؟، وما علاقته بالأمن القومي؟.

وقالت الدكتورة نورهان موسى، الباحث بالمعهد القومي للملكية الفكرية والأمن السيبراني، إنه فيما يخص الأمن السيبراني أو الفضاء السيبراني، فالفضاء السيبراني لا تملكه دولة، وحسب ما يطلق عليه سياسيا (Global Common) أو مملوك للجميع، فمع تطور وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة المنشورات اليومية الخاصة بالجميع أضر ذلك بحقوق الملكية الفكرية، وبالتالي يجب أن يكون هناك رفع لوعي المواطن ويجب الإشارة لحقوق الملكية الفكرية عند مشاركة منشور ما.

نورهان موسى ومحررا صدى البلد

الحرب السيبرانية والأزمة الأوكرانية 

ولفت "موسى"، أن ما يحدث بين إيران وإسرائيل من هجمات سيبرانية شكل من أشكال الحروب الجديدة، حيث مع تطور التكنولوجيا أصبح هناك تطور في أشكال الحرب ولم تعد قاصرة على الشكل التقليدي، معقبة: "هناك بعض الجماعات الإرهابية تستخدم الحرب السيبرانية لتدمير الدول، وأحيانا جماعات تستهدف البنية التحتية والحساسة للدول".

وأشارت "موسى": بالرغم من أن  الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة حاليا هي حرب تقليدية بالشكل المتعارف عليه منذ قديم الأزل، إلا أن هناك حرب وهجمات سيبرانية بين البلدين بنسبة 70% ، فضلاً عن ما حدث في إيران من هجمات، وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي أهمية الأمن السيبراني تكمن في محاربة الإرهاب، فضلاً عن أنه يمكن أن يضر باقتصاديات الدول بشكل لا يمكن تصوره.

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وأردفت "موسى": مع تطور التكنولوجيا ومفهوم الأمن السيبراني نرى توجه الدولة المصرية الكبير في حماية البنية التحتية والحساسة فيها عن طريق وضع إطارات تشريعية، مشددة على ضرورة "رفع وعي المواطن المصري البسيط بأهمية الأمن السيبراني، لأنه أكثر فئة استخداما للإنترنت والفضاء السيبراني".

واختتمت: "يوجد تلامس كبير بين مفهوم الأمن السيبراني وحقوق الملكية الفكرية، لذلك يجب توعية المواطن، لأن الفرد هو العنصر الأساسي في استخدام التكنولوجيا ويجب معرفة كيفية حماية نفسه والآخرين".

تكريم نورهان موسى
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