أخبار التعليم | بعد تدريسها 25 عاما.. إلغاء قصة مغامرات في أعماق البحار من 5 ابتدائي .. فصل 6 طلاب بمدرسة ثانوي في أسيوط

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم: انتهاء تدريبات 30 ألف مدرس على أنشطة التوكاتسو

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تنظيم المجموعة الأولى من تدريبات التوكاتسو لمديري التعليم العام، بالتعاون بين وحدة مشروع المدارس المصرية اليابانية والإدارة المركزية للتعليم الأساسي وجامعة الإسكندرية.

استعدادات مكثفة بصيدلة عين شمس لبدء العام الدراسي الجديد

استعدت كلية الصيدلة بجامعة عين شمس لاستقبال العام الدراسي الجديد، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي ‏سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتورة غادة فاروق قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتورة أماني أسامة كامل عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس ،الدكتور خالد ابو شنب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ،الدكتورة ريحاب عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم الطلاب، والدكتورة رولا ميلاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

انتظام الدراسة بكلية الزراعة جامعة عين شمس.. وعميد الكلية يؤكد جاهزية العيادة الطبية

قام صباح اليوم الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، يرافقه الدكتور ولاء عبدالغني السيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بعمل جولة تفقدية بالكلية لمتابعة سير العمل ببداية العام الدراسي الجديد 2022/2023 ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

في أول يوم دراسة .. وزير التعليم العالي يتابع استعدادات العام الجديد بإحدى الجامعات الخاصة

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، في إطار متابعة استعدادات الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، برفقة الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء الجامعة، ود. خيري عبدالحميد رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

بعد تدريسها 25 عاما.. إلغاء قصة مغامرات في أعماق البحار من5 ابتدائي

أعلنت مدرسة الشهيد أحمد صلاح محمد عوض عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ، إلغاء قصة مغامرات في أعماق البحار التي كانت مقررة بمنهج اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي ، بعد مرور ٢٥ سنة على تدريسها

الاثنين .. بدء الأسبوع التعريفي ببرامج جامعة حلوان الأهلية

تعلن جامعة حلوان الأهلية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن بدء الأسبوع التعريفي للطلاب لمدة اسبوعين وذلك بمقر مجمع الفنون والثقافة ويأتي ذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف فى اليوم المحدد لكل برنامج حيث:

سلامتهم النفسية | خبير يوجه نصيحة تربوية لأولياء أمور طلاب المدارس

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن الانضباط المدرسي من أهم ركائز نجاح المسيرة التعليمية، التي يشعر الفرد من خلالها بقيمة التعليم وأهمية الالتزام بالتعليمات التي تصب في نهاية الأمر بمصلحة الطالب أولًا ومن ثم أولياء الأمور وانضباط الطالب داخل المدرسة جزء لا يتجزأ من تحقيق تطوير العملية التعليمية.

ملحقوش يدخلوا الفصل.. فصل 6 طلاب بمدرسة ثانوي في أسيوط| القصة الكاملة

" احنا ملحقناش" بهذه الكلمات عبر أحد قيادات مديرية التربية والتعليم بأسيوط عن قرر مدير مدرسة جمال العطيفي الثانوية بنين بمركز أبوتيج فصل 6 طلاب لمدة ثلاثة أيام لإحضار أولياء أمورهم بسبب عدم الانضباط ومخالفة لائحة الانضباط المدرسي في اليوم الأول من العام الدراسي .

رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022.. برقم الجلوس

نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022 ينتظرها الكثير من الطلاب الذين سجلوا في موقع التنسيق الإلكتروني خلال الفترة الماضية، وتعتبر تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022 خدمة مجانية من وزارة التعليم العالي لمساعدة الطلاب على التحويل من الكلية أو المعهد المرشح لهم إلى كلية أو معهد آخر، وفقًا لشروط والطاقة الاستيعابية.

متحدث "التعليم" يكشف سر إلغاء قصة "مغامرات في أعماق البحار" لـ5 ابتدائي

أعلن شادي زلطة، المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مبررات إلغاء قصة مغامرات في أعماق البحار من منهج اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي.

دينا طنطاوي: مسابقة ناسا لعلوم الفضاء تهدف لتطوير أداء المشاركين... فيديو

قالت دينا طنطاوي أحد أعضاء اللجنة المنظمة لمسابقة ناسا لتطبيقات الفضاء، إن مسابقة هاكاثون ناسا لتطبيقات وعلوم الفضاء هي مسابقة عالمية وحدث تكنولوجي عالمي حيث تعد الأكبر في تطبيقات الفضاء، التابعة لوكالة ناسا الأمريكية.

مسابقة ناسا: نسعي لإيجاد حلول للتحديات المختلفة الموجودة في الأرض والفضاء |فيديو

قالت دينا طنطاوي أحد أعضاء اللجنة المنظمة لمسابقة ناسا لتطبيقات الفضاء، إن مسابقة هاكاثون ناسا لتطبيقات وعلوم الفضاء، هي مسابقة عالمية وحدث تكنولوجي عالمي حيث تعد الأكبر في تطبيقات الفضاء، التابعة لوكالة ناسا الأمريكية.

طلاب تبتكر مجلة كوميك بوك لتسهيل علوم الفضاء على الأطفال

تستضيف القاهرة الحدث التكنولوجي العالمي "الهاكثون" الذي يضم الموهوبين والمفكرين طلبة وخريجين، وتجتمع الفرق المتسابقة جميعاً لإيجاد حلول لتحديات جديدة تتعلق بالبيئة والأرض والفضاء تطرح من قَبل وكالة ناسا‎.

المجلة العلمية لبحوث العلاقات العامة والإعلان تحتل المركز الثالث بـ إعلام القاهرة

احتلت المجلة العلمية لبحوث العلاقات العامة والإعلان المركز الثالث علي مستوي مجلات كلية الإعلام جامعة القاهرة ، بعد مجلتي المجلة المصرية لبحوث الإعلام أولاً ، والمجلة المصرية لبحوث الرأي العام ثانياً.