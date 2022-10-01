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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين.. وسفر مفاجئ للخطيب إلى باريس

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية المهمة ، على مدار الساعات القليلة الماضية والتي جاءت كالتالي:.

اجتازا الكشف الطبي رسميًا .. الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، يستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الأهلي ينتظر القرارات .. فرج عامر : عقوبة غير متوقعة ضد سافيو

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن الاتحاد البوليفي لكرة القدم، يتخذ خطوات غير متوقعة بشأن عقوبة البرازيلي برونو سافيو، لاعب الأهلي الجديد.

من الحارس إلى المرمى.. هدف تاريخي في الدوري السعودي| فيديو

سجل الجزائري مصطفى زغبة حارس مرمى ضمك، هدفًا تاريخيًا لفريقه في شباك الطائي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي “ دوري روشن”.

قد تطول نوعاً ما.. الخطيب يبدأ رحلة علاجية في باريس خلال ساعات

يغادر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي إلى باريس خلال الساعات القليلة المقبلة.

ليفربول يواصل السقوط بالتعادل مع برايتون في الدوري الإنجليزي

واصل فريق ليفربول، سلسلة نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي، وذلك بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام برايتون بثلاثة أهداف لمثلهم، في الجولة التاسعة للمسابقة.

مرتضى منصور: مستعد لزيارة الأهلي.. والاتفاق على بيان صلح مع الخطيب

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه مستعد لفتح صفحة جديدة مع النادي الأهلي ومسؤوليه، مؤكدًا أنه على أتم الاستعداد للذهاب إلى النادي الأهلي في حال قامت إدارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتوجيه الدعوة له.

نادٍ مصري آخر حاول ضمه.. بيان من التعاون السعودي حول صفقة مصطفى فتحي

أصدر نادي التعاون السعودي، بيانا رسميا حول انتقال الدولي المصري مصطفى فتحي، لاعب الفريق، إلى نادي بيراميدز، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يقلب الطاولة على قيصري سبور ويفوز2/1 في الدوري التركي

نجح فريق طرابزون سبور، في الفوز على قيصري سبور 2/1، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب قيصر أتاتورك، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري التركي.

الأهلى محمود الخطيب مصطفى زغبة حارس مرمى ضمك ليفربول مرتضى منصور التعاون السعودي مصطفى فتحي طرابزون سبور قيصري سبور تريزيجيه

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