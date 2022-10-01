أخبار الرياضة| الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين.. وسفر مفاجئ للخطيب إلى باريس

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية المهمة ، على مدار الساعات القليلة الماضية والتي جاءت كالتالي:.

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، يستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن الاتحاد البوليفي لكرة القدم، يتخذ خطوات غير متوقعة بشأن عقوبة البرازيلي برونو سافيو، لاعب الأهلي الجديد.

سجل الجزائري مصطفى زغبة حارس مرمى ضمك، هدفًا تاريخيًا لفريقه في شباك الطائي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي “ دوري روشن”.

يغادر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي إلى باريس خلال الساعات القليلة المقبلة.

واصل فريق ليفربول، سلسلة نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي، وذلك بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام برايتون بثلاثة أهداف لمثلهم، في الجولة التاسعة للمسابقة.

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه مستعد لفتح صفحة جديدة مع النادي الأهلي ومسؤوليه، مؤكدًا أنه على أتم الاستعداد للذهاب إلى النادي الأهلي في حال قامت إدارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتوجيه الدعوة له.

أصدر نادي التعاون السعودي، بيانا رسميا حول انتقال الدولي المصري مصطفى فتحي، لاعب الفريق، إلى نادي بيراميدز، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

نجح فريق طرابزون سبور، في الفوز على قيصري سبور 2/1، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب قيصر أتاتورك، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري التركي.