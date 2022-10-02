متحدث التعليم: مر أول يوم دراسي بدون حدوث أي مشاكل .. فيديو

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن هناك بداية مبشرة في انتظام العام الدراسي الجديد في ١٢ محافظة بدون حدوث أي مشاكل او تحديات تذكر في العملية التعليمية، وغدا سيتم اكتمال باقي بداية العملية التعليمية في جميع مدارس الجمهورية.

واضاف "زلطة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة دي إم سي الفضائيه، أن الدكتور رضا حجازي قام بجولة تفقدية لمدرسة ٦ اكتوبر بمحافظة دمياط لمتابعة سير العمل بداخلها.

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزير قام بجولة داخل محافظة دمياط اليوم، وركز الوزير علي شيئين مهمين وهم دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية من خلال تحقيق ٢٥٪ نسبة مشاهدة للقنوات التعليمية والتأكد من ذلك، والشيء الثاني هو سير الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية.