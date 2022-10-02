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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث التعليم: مر أول يوم دراسي بدون حدوث أي مشاكل .. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن هناك بداية مبشرة في انتظام العام الدراسي الجديد في ١٢ محافظة بدون حدوث أي مشاكل او تحديات تذكر في العملية التعليمية، وغدا سيتم اكتمال باقي بداية العملية التعليمية في جميع مدارس الجمهورية.

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وزير التربية والتعليم يشيد بتطبيق اليوم الرياضي بدمياط

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وزير التربية والتعليم يشارك طلاب دمياط النشاط الرياضي.. شاهد

واضاف "زلطة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة دي إم سي الفضائيه، أن الدكتور رضا حجازي قام بجولة تفقدية لمدرسة ٦ اكتوبر بمحافظة دمياط لمتابعة سير العمل بداخلها.

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزير قام بجولة داخل محافظة دمياط اليوم، وركز الوزير علي شيئين مهمين وهم دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية من خلال تحقيق ٢٥٪ نسبة مشاهدة للقنوات التعليمية والتأكد من ذلك، والشيء الثاني هو سير الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم وزير التربية والتعليم العام الدراسي محافظة دمياط

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