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يعلن تضامنه مع أولياء الأمور.. عمرو اديب: الرغيف أبو 50 قرشا لا يسمن ولا يغني من جوع

عمرو اديب
عمرو اديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن «رغيف الفينو بطل اليوم بلا منازع»، منوهًا إلى أن مصر أنتجت نحو 40 مليون رغيف خبز بأشكاله المختلفة، في إطار الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت، أن ارتفاع سعر رغيف الفينو يرجع إلى آثار الأزمة العالمية الاقتصادية، متابعًا: «مقدرش أناشد ضمير أبلة حكمت، أنا أفهم السعر والسوق أكثر من الاقتصاد».

ونوه إلى أن أسعار الدقيق ازدادت خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التكلفة النهائية لرغيف الخبز، قائلًا إن دور الدولة في تلك الحالة مرتبط بما يتخذه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، في هذا الشأن.

وتابع: «الدولة تعمل إيه، ده دور وزير التموين ورئيس الوزراء ونستحمل، المسألة مفيهاش حل مثالي، في النهاية يمكن الاهتمام بالرغيف البلدي، يكون البديل للناس التي ترى أن الفينو لا يسمن ولا يغني من جوع».

وأردف: «فعلا الرغيف أبو 50 قرشا لا يسمن ولا يغني من جوع، والناس لما بتستخدمه تاني مبيعملش حاجة، ونتمنى لو الدولة لديها قدرة تعمل حاجة أو تدي حافز، لأن أسعار رغيف الفينو هذا العام مش نفس السعر العام الماضي».

وأعرب عن تضامنه مع أولياء الأمور، قائلًا: «في النهاية الرغيف موجود والناس عملت سندويتشاتها، لكن كل قلبي وتعاطفي مع أولياء الأمور، الدولة عاملة الوجبة المدرسية ومصنع ضخم ممكن ده يساعد شوية».

واختتم: «أحيي وجود الرغيف أبو شلن وأحيي تأجيل تحريك سعره، هذا شيء جيد وجوده مع تعداد السكان الذي بلغ 104 ملايين، كل 19 ثانية في طفل طالع عاوز رغيفين فينو، في الوطن الجميل اللي الناس بتخلف فيه بنفس مفتوحة».

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قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، إن «أزمة مفتعلة تحدث كل عام بالنسبة لخبز الفينو مع دخول العام الدراسي».

مشيرًا إلى أن البعض قلل وزن رغيف الفينو اليوم بدون مبرر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «متفقون أن هناك فئة ظالمة وخارجة عن النص في المجتمع المصري وأي مجتمع خارجي، والدولة تبذل كل ما يمكن لتوفير كل شيء للمواطن والتاجر في نفس الوقت».

وأشار إلى أن «الدولة تتيح الخامات المطلوبة لأصحاب المخابز الأفرنجي والسياحي، ويقع عليها حملًا كبيرًا؛ نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية»، قائلًا إن اختلاف سعر الدقيق المستخدم في المخابز، يؤدي إلى اختلاف في وزن وسعر رغيف الفينو.

وتابع: «الدقيق عرض وطلب وسلعة حرة، ومهلة قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد سعر الرغيف وأوزانه انتهت، وهو ما أدى إلى وجود اختلاف في الموازين والأسعار حسب نوع الدقيق المستخدم».

وذكر أن سعر رغيف الفينو الجيد زنة 40 جرامًا، يتراوح ما بين 50 إلى 75 قرشًا، مؤكدًا على وجود زيادة في الأسعار هذا العام، مقارنة بالعام الدراسي الماضي.

وعن زيادة أسعار الدقيق الحر، عقب: «سعره يزداد كل أسبوع، وهناك شائعة مغرضة بأنه زاد من أمس 600 جنيه، مستحيل أن يزداد بتلك القيمة، فطن الدقيق يزداد في الأسبوع بقيمة تتراوح ما بين 50 إلى 100جنيه».

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أولياء الأمور الرغيف علي المصيلحي أسعار الدقيق

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