البارالمبي محمد الحسيني: الرئيس السيسي قدم دعما كبيرا لذوي الاحتياجات الخاصة

أعرب اللاعب البارالمبى محمد الحسيني أحد أبطال ذوي الهمم في السباحة، عن سعادته بتكريم الرئيس السيسي بجائزة اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي.

وقال اللاعب البارالمبى محمد الحسيني أحد أبطال ذوي الهمم في السباحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: “الرئيس السيسي اهتم بذوي الاحتياجات الخاصة”، لافتا: “الرئيس السيسي أب لاهتمامه الكبير بذوى الاحتياجات الخاصة”.

وأوضح اللاعب البارالمبى محمد الحسيني أحد أبطال ذوي الهمم في السباحة،: “الرئيس السيسي اهتم بقوانين ذوي الإعاقة والدمج”، مضيفا: “لولا فخامة الرئيس السيسي لن يكون هناك داعما لنا”.

