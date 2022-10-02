عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتصام في القدس المحتلة ضد مصادرة أراض لصالح جمعية "العاد" الاستيطانية

صدى البلد

 نظم أهالي حي "واد الربابة" في سلوان، بالقدس المحتلة، مساء اليوم، اعتصاما بمشاركة القوى والفعاليات المقدسية المختلفة ونشطاء سلام أجانب وإسرائيليين، رفضا لمصادرة أراض لصالح جمعية "العاد" الاستيطانية التي تنوي إقامة مشاريع سياحية ترفيهية خاصة لخدمة المستوطنين والسياح اليهود، إضافة إلى حدائق ومسارات توارتية واكواخ على هيئة بيوت متنقلة .

وقال شادي سمرين، أحد أصحاب الأراضي الخاصة المهددة بالمصادرة والتي تقدر مساحتها بنحو ١٢ دونما من اصل نحو ١٧٠ دونما هي الأراضي المملوكة لمعظم أهالي الحي، أن هذا الاعتصام جاء للتأكيد على تمسك سكان الحي بأرضهم وعدم التفريط بها مهما كلفهم من ثمن . 

وأضاف أنهم كعائلة يمتلكون أوراق (الطابو) العثمانية التي تؤكد ملكيتهم للأرض، موضحا انهم حصلوا على تصديق عليها في سنة ٢٠٠٤ من دائرة محاكم إسرائيل، وهو ما يعتبر اعترافا رسميا بملكية عائلته للارض وعدم احقية منازعتهم فيه من قبل جمعية "العاد" الاستيطانية. 

من جانبه، قال أحمد عوض، وهو أحد ملاك الأراضي في الحي، إن اي قوة في العالم لن تستطيع اقتلاع سكان الحي من أرضهم التي ورثوها عن الاباء والاجداد، مؤكدا أن نضال الأهالي القانوني والميداني السلمي سيتواصل رغم تهديدات الشرطة والسلطات الإسرائيلية للحيلولة دون إقامة مثل هذه الفعالية التي جاءت للتعبير عن رفض وجود المستوطنين. 

و"التلفريك" الذي تعتزم سلطات الاحتلال إقامته بالقدس، من المقرر أن يمر من هذه الأراضي ليربط ما بين حي الثوري وسلوان مرورًا بباب المغاربة وصولا الى جبل الطور .
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من 2000 لـ100 ألف جنيه.. كيف تكوّن ثروة من بيع الـ50 قرش؟

مع عودة الدراسة.. التربية والتعليم تعلن خبرا سارا لـ الطلاب|تفاصيل

اجتازا الكشف الطبي رسميًا .. الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين

الأهلي ينتظر القرارات .. فرج عامر : عقوبة غير متوقعة ضد سافيو

بعد إعارتهم.. الأهلي يرفع أسماء 4 لاعبين من القائمة المحلية.. تفاصيل

الراجل من حقه يمسك تليفون مراته .. من هو زوج ياسمين عز ؟

هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

ذهبوا للصيد فتاهوا في الصحراء.. القصة الكاملة لفقدان 3 شباب في مطروح

ترشيحاتنا

توفيق عكاشة وزوجته في حفل زفاف سالي عبد السلام.. شاهد

اندلاع تظاهرات ليلية في إيران بمسقط رأس مهسا أميني.. تفاصيل

بفستان خيالي.. تفاصيل غير متوقعة لـ إطلالة سالي عبد السلام في حفل زفافها| شاهد

إيلون ماسك يستعين بـ الصيام لهذا الأمر

محامي صيدلي حلوان: الضحية لم ينتحر وابنه شهد الجريمة ويعرف القاتل

بشهادة الميلاد.. قصة والدان حاولا بيع طفلتهما الرضيعة أونلاين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاء والتفاف حول الكينج.. أبرز لقطات حفل زفاف سالي عبد السلام

بالآلاف.. سعر فستان عائشة بن أحمد يثير الجدل

بلاش عيش فينو في المدارس.. طبيبة تفجّر مفاجأة صادمة |تفاصيل

بالدموع .. والد سالي عبد السلام يبكي بشدة بعد عقد قرانها | صور

فيديو

إرادة وطن.. القوات المسلحة تحتفل بمرور 49 عامًا على نصر أكتوبر

تبدأ بـ65 جنيهًا.. وزارة التموين تطرح حلاوة المولد على البطاقات| اعرف الأسعار

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

مقابل مبلغ مالي.. ضبط زوجين عرضا طفلتهما للبيع أو التبنى على فيسبوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ