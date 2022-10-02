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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق والدة ميار شريف بعد انجاز بطولة بارما

ميار شريف
ميار شريف

قالت آمال ثابت والدة ميار شريف بطلة مصر في التنس، إنها سعيدة بفوز ابنتها ببطولة عالمية في التنس.

وأكدت والدة ميار شريف بطلة مصر في التنس في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية المحور: "نطمع أن تظهر بطلات للتنس بجانب ميار شريف".

وأضافت: "أنا لدى 4 بنات وجميعهم يلعبون التنس وميار ليست الوحيدة في بناتي التي تلعب تنس".

وتوجت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس الأرضي بلقب بطولة بارما الإيطالية من فئة 250 نقطة المقامة في الفترة من 26 سبتمبر إلي 1 أكتوبر .


وتغلبت ميار شريف المصنفة رقم 74 عالميا على المصنفة السابعة عالميا اليونانية ماريا سكاري في النهائي بمجموعتين بنتيجة (7-5 و6-3) في إنجاز جديد للبطلة المصرية غير مسبوق.


وكانت ميار قد صعدت لنصف النهائي بعد فوزها على الأمريكية لورين ديفيد بمجموعتين دون رد بنتيجة 7-6 و 6-3.


وكانت قد تأهلت ميار شريف لربع النهائي عقب فوزها على السويسرية “سيمونا والتيرت” مجموعتين نظيفتين في الدور الثاني من البطولة الدولية.


يذكر أن ميار شريف تحتل حاليًا المركز الـ 73 عالميًا في تصنيف محترفات التنس، وتسعى لتقديم بطولة مميزة في إيطاليا خاصة بعد خروجها المبكر في بطولة بودابست الدولية عقب خسارتها أمام السلوفاكية انا كارولينا شميدلوفا بمجموعتين دون رد.


وعادت ميار شرف مؤخرا من الإصابة التي حرمتها من استكمال منافسات بطولة رولان جاروس في مايو الماضي.

ميار شريف التنس

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