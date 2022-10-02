عامر حسين: لا يحق للزمالك أو الأهلي الاعتراض على استكمال الدوري خلال كأس العالم

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنهم تواصلوا مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد قرارهم النهائي باستكمال الدوري خلال كأس العالم



وقال عامر في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الاتحاد الجزائري أكد لنا بأن هذا أمر داخلي ليس علاقة للفيفا باستكمال المسابقات المحلية".

وتابع: "لا يحق للزمالك او الأهلي الاعتراض على استكمال الدوري خلال كأس العالم، ويحق للأندية الاعتراض في حال وجود أكثر من لاعبان في كأس العالم، هكذا تنص اللوائح".



وأختتم عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم :استكمال الدوري خلال كأس العالم سيكون في صالح كرة القدم المصرية.