مكنش فرح عادي .. شريف مدكور يعلق على حفل زفاف سالي عبد السلام

علق الإعلامي شريف مدكور ، على حفل زفاف الإعلامية سالي عبد السلام ، ونشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وكتب شريف مدكور “ فرح سالي عبد السلام مكنش فرح عادي كان مظاهرة حب بجد اول مره اشوف فرح كده أولاً الشارع اللي في الفندق كان مقفول من كثره العربيات و طبعاً الركنه كانت شيء مستحيل علشان تركب المصعد و تطلع القاعه لازم تقف طبور من الزحمه .

وأضاف: " علشان تدخل القاعه طبور تاني علشان بقي تسلم علي العروسه و العريس و تتصور معاهم مش سهل خالص بجد فرحان ليكي يا سالي كنتي احلي عروسه و جوزك برنس و بيحبك بجد ربنا يسعد كل ايامكم و يبارك فيكم و يزيد حب الناس ليكم ”.



و احتفلت سالي عبد السلام بحفل زفافها وسط حضور مجموعة كبيرة من النجوم، ونرصد أبرز لقطات الحفل.

قام الشيخ خالد الجندي منذ قليل ؛ بعقد قران الإعلامية سالي عبد السلام على شاب من خارج الوسط الفني.

وظهرت الإعلامية سالي عبد السلام في صورة مؤثرة برفقه والدها بعد عقد قرانها، وقامت باحتضان والدها الذي لم يتماسك نفسه وبكى فرحا بها.

وحرص الكينج محمد منير على التواجد والتف حوله عدد من محبيه الذين التقطوا معه الصور التذكارية فور وصوله