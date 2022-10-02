عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مكنش فرح عادي .. شريف مدكور يعلق على حفل زفاف سالي عبد السلام

صدى البلد

علق الإعلامي شريف مدكور ، على حفل زفاف الإعلامية سالي عبد السلام ، ونشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

 

وكتب شريف مدكور “ فرح سالي عبد السلام مكنش فرح عادي كان مظاهرة حب بجد اول مره اشوف فرح كده أولاً الشارع اللي في الفندق كان مقفول من كثره العربيات و طبعاً الركنه كانت شيء مستحيل علشان تركب المصعد و تطلع القاعه لازم تقف طبور من الزحمه .

 

وأضاف: " علشان تدخل القاعه طبور تاني علشان بقي تسلم علي العروسه و العريس و تتصور معاهم مش سهل خالص بجد فرحان ليكي يا سالي كنتي احلي عروسه و جوزك برنس و بيحبك بجد ربنا يسعد كل ايامكم و يبارك فيكم و يزيد حب الناس ليكم  ”. 

 


و احتفلت سالي عبد السلام بحفل زفافها وسط حضور مجموعة كبيرة من النجوم، ونرصد أبرز لقطات الحفل.

قام الشيخ خالد الجندي منذ قليل ؛ بعقد قران الإعلامية سالي عبد السلام على شاب من خارج الوسط الفني.

وظهرت الإعلامية سالي عبد السلام في صورة مؤثرة برفقه والدها بعد عقد قرانها، وقامت باحتضان والدها الذي لم يتماسك نفسه وبكى فرحا بها.

وحرص الكينج محمد منير  على التواجد والتف حوله عدد من محبيه الذين التقطوا معه الصور التذكارية فور وصوله

خالد الجندي الشيخ خالد الجندي الإعلامي شريف مدكور شريف مدكور محمد منير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من 2000 لـ100 ألف جنيه.. كيف تكوّن ثروة من بيع الـ50 قرش؟

اجتازا الكشف الطبي رسميًا .. الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين

مع عودة الدراسة.. التربية والتعليم تعلن خبرا سارا لـ الطلاب|تفاصيل

الأهلي ينتظر القرارات .. فرج عامر : عقوبة غير متوقعة ضد سافيو

مقتل 127 مشجعاً باشتباكات عقب مباراة كرة قدم في إندونيسيا.. فيديو

هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

اشتري الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الأحد 2-10-2022

بعد فصل ابنه في أول يوم دراسة بأسيوط.. تصرف مفاجئ من ولي الأمر

ترشيحاتنا

اجتماع عاصف بين نتنياهو ووفد أمريكي.. وفضح كاميرات سرية خلال اللقاء

توقعات شهر أكتوبر 2022 في الحب والرومانسية .. الحوت بيفكر في الأكس والميزان هيسافر شهر العسل

المدير الفني لـ إنبي: مصطفى شلبي متمسك بالانضمام للأهلي

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-10- 2022 والقنوات الناقلة

إكرامي والشناوي.. تدريبات شاقة لحراس بيراميدز في معسكر الإمارات|فيديو

دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. ردده يفتح الله لك أبواب الفهم والعون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تفطر بـ 5 جنيه .. طريقة عمل وجبة متكاملة ومغذية

طريقة عمل الجبنة البيضاء فى المنزل .. بالزيتون وسادة

بدون أدوية .. كيف يمكنك علاج الأرق بنفسك؟

بفستان خيالي.. تفاصيل غير متوقعة لـ إطلالة سالي عبد السلام في حفل زفافها| شاهد

فيديو

إرادة وطن.. القوات المسلحة تحتفل بمرور 49 عامًا على نصر أكتوبر

تبدأ بـ65 جنيهًا.. وزارة التموين تطرح حلاوة المولد على البطاقات| اعرف الأسعار

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

مقابل مبلغ مالي.. ضبط زوجين عرضا طفلتهما للبيع أو التبنى على فيسبوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ