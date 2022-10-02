«الاتحاد» الإماراتية تؤكد أهمية تجديد الهدنة باليمن للوصول إلى حل مستدام

أكدت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية أهمية تجديد الهدنة في اليمن التي تنتهي اليوم للوصول إلى حل مستدام يضع مصلحة الشعب اليمني واستقراره على رأس الأولويات.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "حماية الهدنة" - أن الهدنة التي تمّ تمديدها مرتين لمدة شهرين لكلّ منهما، منذ أبريل الماضي، استطاعت وبرغم ما ترتكبه الميليشيات يومياً، أن تترك أثراً إيجابياً ملموساً في حياة اليمنيين، ما يؤكد ليس فقط الحاجة إلى تجديدها كونها أضحت ضرورة إنسانية وسياسية.

وأشارت إلى أنه في مقابل المرونة وحسن النوايا التي تبديها أطراف الأزمة اليمنية لإنهاء هذه الحرب المستمرة منذ 8 سنوات، ودعمها لمختلف الجهود الأممية المبذولة، تماشياً مع مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، تواصل الميليشيات تعنتها حيال أي تقدم يمكن إحرازه لمصلحة الشعب اليمني الشقيق، كما تعرض بممارساتها اليومية المحادثات للخطر ما لم توقف خروقاتها وتنهي حصار تعز وتلجأ للحوار وتدخل عملية سياسية شاملة هدفها السلام.