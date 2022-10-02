بإطلالة رومانسية.. شاهد أحدث ظهور لأحمد فهمي وزوجته

الأحد 02/أكتوبر/2022 - 10:26 ص 10/2/2022 10:26:41 AM

نشر الفنان أحمد فهمى صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر في الصورة برفقة زوجته ، مما نال اعجاب متابعيها.

وقدم الفنان أحمد فهمي، فقرة موسيقية سريعة ضمن فعاليات حفل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى برئاسة الفنان يحيى الفخراني وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وقام بالعزف علي الكمانجة الخاصة به، موسيقي رأفت الهجان.

ولفت انتباه الجميع اللوك الجديد لأحمد فهمي، حيث ظهر بلوك مختلف تماما وخاصة في لون الشعر ومازحه الفنان شيكو خلال تقديمه للحفل.