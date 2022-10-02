أوروبا تفكر في احتلال روسيا.. عند حالة واحدة| فيديو

أكد سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، أن حديث الرئيس الشيشاني عن استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية؛ ربما يمثل تلويح للغرب باستخدام هذا السلاح.

وأضاف سعد الزنط، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الغرب دعم أوكرانيا خلال الفترة الماضية بجميع الإمكانيات، لافتًا إلى أنه عند وصول سعر الطاقة إلى 200 دولار فإن أوروبا ستفكر جديًا في احتلال روسيا.

الحرب قد تتسع

وأشار سعد الزنط، إلى أن تاريخ الغرب يوضح أنه يسطو دائمًا على الأماكن التي يوجد بها ثروات، والشرق الأوسط لم يكن بعيدًا عن ذلك، لافتًا إلى الثروة حاليًا موجودة في روسيا؛ وأن الحرب قد تتسع وربما ذلك يدفع الغرب لغزو روسيا.

أمريكا تدفع أوروبا والعالم

وأوضح أن هذا الأمر ربما يحدث إن لم تجد أوروبا حلاً لأزمة الطاقة، مشيرًا إلى أن أمريكا تدفع أوروبا والعالم لضرب روسيا؛ على غرار ما حدث بعد 2001؛ خاصة بعدما دخلت أمريكا العراق عام 2003.