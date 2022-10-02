بكوبين دقيق فقط.. طريقة عمل بوريك لأطفالك في اللانش بوكس

إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات مختلفة لطفلك بالمدرسة، يمكنك أن تتعرفي علي طريقة عمل عجينة بورك هش ومقرمش بكوبين دقيق فقط.





المكوّنات

للعجينة:

2 كوب دقيق ابيض

1 كوب ماء

0.5 ملعقه اكل زيت

ملح حسب الرغبه

نصف ملعقه صغيرة سكر لتعطي لون ذهبي للعجينه

ملعقه نشأ لتجعلها مقرمشة

الخطوات:

نضع الماء مع السكر والزيت والملح على النار

عند غليان الماء نرفعه من النار ونضع الطحين والنشأ

نخلط المكونات بالملعقة

بعد أن تبرد العجينة تعجن باليد وتقسم لدوائر صغيرة

نتركها لترتاح قليلا ثم نفردها وندهنها بالزيت ونضع الحشوة حسب الرغبة ( لحم مفروم بالبصل او أى نوع جبن او دجاج او خضار )

تقلى فى زيت غزير ثم تصفى على مناديل مطبخ وتقدم.