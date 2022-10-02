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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قدّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد.

ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد

وأكد وزير الأوقاف أن جيل أكتوبر 1973م كان جيلاً عظيمًا رفع راية مصر عالية خفاقة في عنان السماء، واستعاد لمصر والأمة العربية العزة والكرامة، ولا يزال أبناء قواتنا المسلحة العظام على العهد، يد تحمي وتحرس، وأخرى تبني وتعمر، فألف تحية لجيل أكتوبر العظيم، وألف تحية لقواتنا المسلحة الباسلة التي تحمي وتبني.

دور مصر في دعم قضية فلسطين الشقيقة

قال الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني، إن مصر لها دورا تاريخيا في دعم القضية الفلسطينية وإعادة إعمار غزة، وذلك باعتبارها الشقيقة الكبرى للأمة العربية وهي الحاضنة التي احتضنت الشعب الفلسطيني.

وأكد البكري في تصريحات لـ صدى البلد أن مصر وفلسطين بينهما وحدة في كافة المناحي ولا يستغرب أن تقوم بهذا الدور الرائد والتاريخي في إعادة إعمار غزة، وهي مسألة جوهرية فمصر هي التي سبق لها وأقامت فلسطين من عثراتها الأولى إبان الغزو المغولي، وحررتنا من الصليبيين، وتبذل جهود كبير في إعمار بلادنا ووضعها على الطريق الصحيح.

ولفت إلى الجهود المتبادلة بين البلدين والتنسيق في كافة المجالات، سواء على مستوى الرئاسة أو التعاون الديني مع المؤسسات المعنية في مصر وعلى رأسها الأزهر الشريف، مشدداً على عمق البعد التاريخي الذي تمتلكه مصر في الدفاع عن الإسلام ونشر الوسطية، قائلاً: “نحن نرتكن بشكل كبير إلى الأزهر الشريف، لأنه يمتلك الخبرات والفكر الثاقب والشمولي”.

وأبان وزير الأوقاف الفلسطيني أن الكيان الصهيوني تحاول انتزاع كل شيء وإرساء فكر واحد تراه يحقق الرؤية والرواية التي تمتلكها هي ونحن لها بالمرصاد، مشدداً في الوقت نفسه على أن التعليم الأزهري منتشر بشكل كبير، لدينا الآن معهد أزهري في الخليل، ونتابعه ونعلم ما يقوم به والمأمول منه، ونتمنى أن يستمر انتشار المعاهد الأزهرية في ربوع فلسطين الحبيبة، في إطار الدعوة للوسطية والسماحة، وجعل الناس يحترم بعضهم بعضا.

الأوقاف وزير الاوقاف ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد جيل اكتوبر الدكتور محمد مختار جمعة

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