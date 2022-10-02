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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مدير مهرجان الأردن للأفلام: دراسة تعديل شكله وزيادة مسابقاته

مهرجان الأردن
مهرجان الأردن

يختتم مهرجان الأردن الدولي للأفلام، فعاليات الدورة العاشرة اليوم بحفل الختام، وذلك في السابعة مساء، وتعلن لجنة التحكيم التي يرأسها المخرج خيري بشارة وتضم في عضويتها د. علي الربيعات و د. عامر غرايبة، نتائج المسابقة الرسمية للمهرجان، وتسليم جائزة "بترا" للفائزين.

 

ويقول المخرج عبدالكريم الجراح مدير المهرجان في تصريحات صحفية، أن المهرجان هذا العام شهد مشاركة أفلام من ١٨ دولة، بواقع ١٥ فيلم داخل المسابقة الرسمية و١٢ خارج المسابقة، مضيفا أن عدد الأفلام التي وصلت إلى المهرجان تزيد عن ٢٠٠٠ فيلم، وتم الاختيار من بينها بعد مشاهدتها جميعا.

 

وأشار الجراح إلي أن هناك مقترح بتعديل شكل المهرجان في السنوات المقبلة، وقال : "نفكر في أن يكون للمهرجان أكثر من مسار مثل أن يتضمن مسابقات متعددة منها الفيلم الوثائقي والرسوم المتحركة والفيلم الروائي الطويل وأفلام الموبايل التي أصبحت متاحه للجميع".

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وأضاف الجراح أن مهرجان الأردن الدولي للأفلام تقيمه وزارة الثقافة الأردنية، وهو مهرجان وطن مفتوح على الشراكات المتعددة مع المؤسسات والأفراد، مؤكدا أن المهرجان يهدف إلى الإسهام في تطوير صناعة الفيلم، واتاحة الفرص للمخرجين الشباب، وخلق حركة سينمائية أردنية لها حضور حقيقي وفاعل في المجتمع العربي، مع نشر الوعي السينمائي وتطوير القدرات الفنية والتقنية لدى صناع الأفلام الشباب.

وأردف الجراح، أن اختيار المخرج خيري بشارة لرئاسة لجنة التحكيم إضافة كبيرة للمهرجان، لما يملكه من خبرات كبيرة في مجال صناعة السينما، مؤكدا أن لجنة التحكيم بالكامل تضم نخبة من المتميزين في المجال الفني.

مهرجان الأردن الدولي للأفلا خيري بشارة المخرج خيري بشارة علي الربيعات عامر غرايبة Arts Entertainment

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