عمرو بصيلة: تطوير أكثر من 85% من مناهج التعليم الفني| فيديو

أكد الدكتور عمرو بصيلة ، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية و التعليم، أنه تم القيام بخطوات كبيرة في إستراتيجية تطوير التعليم الفني، وتم إضافة نقطتين هامتين، ومتخصصتين في دعم احتياجات سوق العمل المصري لاستراتيجية تطوير التعليم الفني.

وقال عمرو بصيلة اثناء استضافته مع برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية DMC، إنه تم التعاون مع وزارة الصحة في المجالات الصحية، سواء في مجالات التمريض أو صيانة المعدات الطبية، مضيفاً أنه تم تطوير نظام العمال، وتم تطوير أكثر من 85% من

مناهج التعليم الفني.

تطوير التعليم الفني

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية و التعليم، أن هناك عدة مدارس تدرس مجالات متفردة، ومدارس متخصصة في الميكانيكا و الكهرباء الرئيسية، وتنتج العدادات الكهربائية الجديدة، بالإضافة إلى مدارس جديدة متخصصة في مجال تجارة التجزئة.

وأشار عمرو بصيلة إلى أنه يتم دعم المجالات الزراعية، مؤكداً أن هناك تخصصات دقيقة في المجال الحيواني والزراعي، ويحتاج إليها سوق العمل المصري، و ذلك للنهوض بالقطاع الزراعي بشكل كامل.