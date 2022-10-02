جبالي يهنئ علاء عابد بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي

وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامه اليوم ، التهنئة لعادل العسومى لفوزه بمنصب رئيس البرلمان العربي ، كما وجه التهنئة للنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على على إنتخابه نائب رئيس البرلمان العربي .

ومن جانبه وجه النائب علاء عابد الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي على دعمه للبرلمان العربي ودعمه له بصفة خاصة فى الإنتخابات التي أجريت أمس بالبرلمان العربي وفوزها فيها بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي.

كما وجه عابد الشكر للأمين العام لمجلس النواب المصري المستشار أحمد مناع ،والنائبة شادية خضير عضو البرلمان العربي وعضو مجلس النواب المصري ، والنائب يسري المغازي عضو البرلمان العربي ورئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري ، والنائب اللواء طارق نصير عضو مجلس الشيوخ وعضو البرلمان المصري .

وأكد النائب علاء عابد ، الوفد الرسمي المصري داخل البرلمان العربي يمثلون مجلس النواب والشيوخ أفضل تمثيل .