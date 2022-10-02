الأفضل في العقد الماضي.. شيكابالا يتراجع إلى المركز الثاني في استفتاء الكاف

تراجع محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى المركز الثاني في استفتاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، لاختيار أفضل وسط هجومي في أفريقيا، خلال العقد الماضي (من 2010 حتى 2020).

وكان شيكابالا متقدمًا منذ دقائق في استفتاء الكاف، لكنه تراجع إلى المركز الثاني بنسبة تصويت 45.1 %، وصعد خاما بيليات لاعب فريق كايزر تشيفز إلى المركز الأول بـ 48.9 % بينما يتواجد إسماعيل الحداد لاعب الوداد المغربي بـ 4.6 %، ورينفورد كالابا لاعب مازيمبي الكونغولي في المركز الرابع بـ 1.4 %.

ويطرح الكاف استفتاء لاختيار أفضل لاعب في مركزه خلال العقد الماضي، من أجل تحديد التشكيلة المثالية في النهاية.

استفتاء الكاف

ولعب محمود عبد الرازق شيكابالا 322 مباراة بقميص نادي الزمالك، أحرز 62 هدفا وسجل 78 آخرين.

وتوج شيكابالا مع الزمالك بلقب الدوري المصري (4 مرات)، وكأس مصر (6 مرات) والسوبر المصري (مرتين)، والسوبر الإفريقي (مرتين).

ويمتد عقد محمود شيكابالا مع نادي الزمالك، حتى 30 يونيو من عام 2023.

الزمالك يستعد لمواجهة فلامبو:

في سياق آخر، فريق الزمالك، لمواجهة فلامبو البوروندي، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري،في إطار منافسات ذهاب دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

وكان الزمالك تفوق على إليكت سبورت التشادي بأربعة أهداف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ 64.