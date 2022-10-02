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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تحث على انتقال شامل وسلمي للسلطة في تشاد

صدى البلد

  حثت الولايات المتحدة على انتقال شامل وسلمي للسلطة في تشاد في الوقت المناسب إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية.

وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد دعم تطلعات شعب التشاد لتحقيق أول انتقال ديمقراطي للسلطة في تاريخ البلاد .

وأعربت الولايات المتحدة، بحسب البيان، عن بالغ قلقها حيال تقرير اللجنة المخصصة للحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد الصادر في 28 سبتمبر 2022 والذي أوصى بتمديد الفترة الانتقالية لمدة 24 شهرًا وتوسيع ولاية المجلس الانتقالي فضلا عن إمكانية ترشح أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم للرئاسة في المستقبل بعد انتخابات انتقالية.

وأكدت الخارجية الأمريكية عزمها على المتابعة عن كثب، قائلة: لقد أعلنا مخاوفنا لقيادة المجلس العسكري الانتقالي وشاركنا تقييمنا بأن توصيات اللجنة تشكل احتكارًا للسلطة في السلطة التنفيذية الحالية، والتي قد تعرض الانتقال الديمقراطي للخطر.

وجددت الولايات المتحدة دعمها للمبادئ الواردة في بيان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في مايو 2021 الذي تم التأكيد عليه في 19 سبتمبر 2022، والذي يدعو أعضاء المجلس العسكري الانتقالي إلى الامتثال بالتزامهم بعدم المشاركة في الانتخابات الديمقراطية أثناء العمل على ضمان عملية انتقالية بقيادة مدنية وشاملة وتوافقية في تشاد، مع فصل واضح للأدوار والوظائف بين الحكومة الانتقالية والمجلس العسكري الانتقالي.

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