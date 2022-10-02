مفوضية اللاجئين: ملايين النازحين اليمنيين بحاجة لسلام دائم للعودة إلى منازلهم

ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأحد، أن ملايين النازحين اليمنيين، بحاجة إلى سلام دائم في البلاد، والعودة إلى ديارهم بسلام.

وأضافت المفوضية - في بيان أصدرته بمناسبة "اليوم العالمي للا عنف"، وأوردته قناة "اليمن" الفضائية - "على مدى الأشهر الستة الماضية أعطت الهدنة في اليمن، اليمنيين أملًا حقيقيًا وإغاثة هم في أمس الحاجة إليها"، مبينة أنه "في اليوم العالمي للاعنف، يحتاج أكثر من 4.3 مليون يمني نازح في جميع أنحاء البلاد إلى سلام دائم، الآن أكثر من أي وقت مضى، إنهم بحاجة إلى العودة إلى ديارهم ودعم عائلاتهم".

وتنتهي اليوم /الأحد/ الهدنة الأممية التي استمرت 6 أشهر، وسط مساعٍ دولية مكثفة لتجديدها وتمديدها إلى 6 أشهر إضافية وسط تعنت من مليشيا الحوثي التي أعلنت أمس /السبت/ رفضها التمديد، وتلويحها بالخيار العسكري.

يشار إلى أن "اليوم العالمي للا عنف" هو يوم يتم الاحتفال فيه في 2 أكتوبر من كل عام، وهو نفس اليوم الذي ولد فيه المهاتما غاندي زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة واستراتيجية اللاعنف.