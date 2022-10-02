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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيكابالا يخسر في استفتاء الكاف لأفضل لاعب وسط مهاجم

شيكابالا
شيكابالا

خسر محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم فريق الزمالك، في استفتاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، لأفضل لاعب وسط مهاجم، خلال العقد الماضي( من 2010 حتى 2020).

شيكابالا كان متقدما قبل ساعة واحدة من إنتهاء الاستفتاء بنسبة 54 %، مقابل  36% لـ خاما بيليات لاعب كايزر تشيفز، ولكن الساعة الأخيرة، شهدت ريمونتادا مجنونة لصالح اللاعب الزيمبابوي.

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وأغلق الكاف باب التصويت أمام الجماهير، بتواجد خاما بيليات في الصدارة بـ 51.4 %، وحل شيكابالا ثانيا بـ 43.5%، والمغربي إسماعيل الحداد لاعب الخور القطري في المركز الثالث بـ  3.9 %، ورينفورد كالابا لاعب مازيمبي الكونغولي في المركز الرابع بـ 1.1 %.

 

 

أرقام شيكابالا مع الزمالك:

خاض شيكابالا 322 مباراة بقميص نادي الزمالك، أحرز 62 هدفا وسجل 78 آخرين.

وتوج الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا، مع نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري (4 مرات)، وكأس مصر (6 مرات) والسوبر المصري (مرتين)، والسوبر الإفريقي (مرتين).

الزمالك يواجه فلامبو:

في سياق آخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة فلامبو البوروندي، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري،في إطار منافسات ذهاب دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

وكان الزمالك تأهل إلى دور الـ 32، بعد تخطي عقبة إليكت سبورت التشادي برباعية نظيفة بمجموع مباراتي دور الـ 64.

شيكابالا أرقام شيكابالا الكاف نادي الزمالك خاما بيليات

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