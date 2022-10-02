حقيقة افتراش طلاب مدرسة بالقليوبية أرضية الفصول.. شاهد

نفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، صحة الصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن جلوس طلاب مدرسة الشهيد تامر عبدالله بكفر حمزة في الخانكة على الأرض داخل فصول المعهد الأزهرى بالقرية الملحق به المدرسة، نظرا لدخول المدرسة عملية إحلال وتجديد ضمن مبادرة حياة كريمة.



وقالت مديرية التربية والتعليم فى بيان لها اليوم، أن الصور غير صحيحة وأنه تم التنسيق بين التربية والتعليم والأزهر لتسكين الطلاب بالمعهد نظرا لقربه من المدرسة، وتم تجهيز 18 فصلا بالمساعدة والمستلزمات الدراسية لاستخدامها لطلاب المدرسة.



وأكد البيان عدم صحة الصور المتداولة والتى جاء فيها الطلاب يجلسون على الأرض.



وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صور لطلاب مدرسة ابتدائية يفترشون الأرض بمعهد ازهرى ملحقين عليه.

IMG-20221002-WA0155

IMG-20221002-WA0154

IMG-20221002-WA0156

IMG-20221002-WA0162

IMG-20221002-WA0160