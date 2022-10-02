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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حقيقة افتراش طلاب مدرسة بالقليوبية أرضية الفصول.. شاهد

الصور المتداولة
الصور المتداولة

نفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، صحة الصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن جلوس طلاب مدرسة الشهيد تامر عبدالله بكفر حمزة في الخانكة على الأرض داخل فصول المعهد الأزهرى بالقرية الملحق به المدرسة، نظرا لدخول المدرسة عملية إحلال وتجديد ضمن مبادرة حياة كريمة. 

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وقالت مديرية التربية والتعليم فى بيان لها اليوم، أن الصور غير صحيحة وأنه تم التنسيق بين التربية والتعليم والأزهر لتسكين الطلاب بالمعهد نظرا لقربه من المدرسة، وتم تجهيز 18 فصلا بالمساعدة والمستلزمات الدراسية لاستخدامها لطلاب المدرسة.
 

وأكد البيان عدم صحة الصور المتداولة والتى جاء فيها الطلاب يجلسون على الأرض. 
 

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صور لطلاب مدرسة ابتدائية يفترشون الأرض بمعهد ازهرى ملحقين عليه.

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القليوبية التواصل الاجتماعي مبادرة حياة كريمة مديرية التربية والتعليم مواقع التواصل الاجتماعي

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